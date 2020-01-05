Аэропорт «Одесса» - итоги года

Аэропорт «Одесса» подвел итоги прошедшего года и пожелал всем мира в наступившем 2020 году

«Еще один год подходит к концу, поэтому самое время подвести итоги

Этот год для аэропорта был насыщен событиями. Мы открыли новый терминал на вылет, расширили нашу географию полетов, начали несколько социокультурных проектов и установили рекорд по пассажиропотоку: в 2019 году аэропорт обслужил 1694022 (+ 17,1%) пассажиров!

Пассажиропоток аэропорта "Одесса" в 2019 году

Общее количество 1694022 (+ 17,1%)

международные рейсы 1402854 (+ 17,4%)

внутренние рейсы 291168 (+ 15,8%)

Количество рейсов м / а "Одесса" в 2019 году

Общее количество 16689 (+ 7,1%)

международные рейсы 12374 (+ 7,5%)

внутренние рейсы 4315 (+ 6,2%)

Мы поздравляем всех с наступающим 2020 годом и Рождеством! Пусть новый год исполнится счастьем, принесет новые цели, и предоставит сил и вдохновения для их воплощения. Мир вам!», - говорится в официальном послании предприятия.