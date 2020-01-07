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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В США начали продавать человекоподобных роботов (ВИДЕО)

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

В США начали продавать человекоподобных роботов (ВИДЕО)

Ford Motor Company стала первым клиентом Agility Robotics, который получил роботов Digit. Это сотрудничество продолжило партнерство между Agility и Ford, направленное на изучение новых методов автоматизации.

Об этом сообщается на сайте Ford Motor Company.

В Ford считают, что роботы помогут их коммерческим клиентам укрепить бизнес, сделав поставки более эффективными и доступными для всех.

В компании Agility Robotics также не скрывают своей радости. «Впервые полноценный человекоподобный робот — мобильный и способный перемещать грузы — будет доступен клиентам в самых разных отраслях промышленности, для работы как внутри, так и вне помещений, — заявил генеральный директор Agility Дамион Шелтон. — Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать нашу работу в сфере логистики и не только уже в ближайшие месяцы».

Digit — это человекоподобный робот, впервые представленный Agility Robotics в начале 2019 года. Робот может ходить в вертикальном положении и при этом расходует относительно небольшое количество энергии. Он с легкостью пересекает препятствия, с которыми ежедневно сталкиваются большинство людей.

Известно, что Digit может переносить грузы массой до 18 килограммов. При этом робот может работать как один, так и в паре с таким же роботом.

Ранее интернет-издание Aeon опубликовало материал, в котором ставится вопрос в том, есть ли необходимость в защите искусственного интеллекта с помощью этически норм, приравняв ИИ к животному миру.


Источник: ГолосUA



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