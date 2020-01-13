Врач-кардиолог рассказал, как снизить риск сердечного приступа

Египетский кардиолог Гамаль Шаабан представил вниманию пять мер по снижению риска сердечного приступа в морозы. Одним из решений является употребление достаточного количества воды.

Как объясняет специалист, холода приводят к сокращению кровеносных сосудов у человека и высокому кровяному давлению с активацией симпатической нервной системы и ускорением сердцебиения как попыткой сердца поддерживать свою температуру, что приводит к повышенной вероятности образования тромба в кровеносных сосудах или коронарных артериях, а затем и сердечного приступа. В связи с чем именно в зимний период увеличивает количество случаев.

Что касается необходимых мер предосторожности, то врач-кардиолог считает важным избегать всеми возможными способами воздействия сильного ветра и мороза. Для людей с сердечными заболеваниями крайне рискованно выходить резко из теплого места в холодное.

Следующий способ защиты - носить достаточное количество одежды для поддержания оптимальной температуры тела.

Кардиолог при этом настоятельно рекомендует в холода пить достаточное количество воды, доходящее до 2-х литров в день. Важно: жидкость не должна содержать сахар, в противном случае повышается вязкость крови и риск сердечного приступа. Пятой мерой служит избегание избыточного перегрева организма.



"Употребление «нездоровых» пищевых продуктов в зимний период при недостатке движения приводит к увеличению массы тела и повышенному содержанию липидов в крови, что таким образом вызывает рост случаев инсультов и инфарктов»,

- предупредил египетский кардиолог Гамаль Шаабан.