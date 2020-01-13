Одесса 1920 года. Последняя надежда Антанты

В номере 35 нашей газеты от 5 сентября мы вспоминали о событиях 22 августа 1919 года, когда корабли с десантом армии генерала А.И. Деникина, при поддержке союзнических сил Антанты, а именно Королевского британского военно-морского флота, подошли к берегам Одессы и на время освободили город от большевиков.

Так начинался последний в истории Одессы ренессанс «белого движения», принёсший ещё остававшимся в городе и пережившим неоднократную смену властей представителям интеллигенции надежду на восстановление былых порядков и устоев жизни.

Овладев городом, войска Добровольческой армии продолжили своё движение к Москве. Тогда ещё многим казалось, что конец большевистского режима уже близок, но битва под Орлом и атаки махновских добробатов по тылам белогвардейцев положили конец пятимесячным успехам армии А.И. Деникина. Крах осеннего наступления Добровольческой армии на Москву привел не только к тотальному отступлению «белых», но и к роковому перелому во всей гражданской войне.

Естественно новости с фронтов активно обсуждались и в самой Одессе, охваченной в это время хаосом и кризисом. Британский флот, сохраняя союзнические договоренности, продолжал активно присутствовать у одесских берегов.

Так, 1 декабря 1919 года с борта эсминца Королевских ВМС Британии HMS Tobago сошёл на берег его командир, капитан 3-го ранга Лионел Доусон (Lionel George Dawson), впоследствии написавший замечательные и наполненные важными историческими деталями мемуары, лёгшие в основу книги И. Бунича «Черноморская Цусима 1914-1921 гг.».

Английский морской офицер быстро убедился, что обстановка, царившая в городе, очень далека от того, чтобы называться простой и спокойной. Город был заполнен сотнями беспризорных офицеров и незначительным количеством солдат. Экономический кризис, разгул криминала и острая нехватка энергоресурсов дополняли общую картину среди взволнованного своей судьбой мирного населения.

Тяжелую обстановку в городе пытались регулировать периодически публикуемыми в прессе декретами и директивами, однако они уже не давали горожанам былой уверенности.

Так, 17 декабря 1919 года выходит директива главнокомандующего генерала А.И. Деникина, согласно которой войска Киевской группы и все прочие части, находившиеся на Западе, должны быть подчинены командующему войсками Одесского округа генерал-лейтенанту Н.Н. Шиллингу. Его главной задачей теперь являлось прикрытие Северной Таврии и Крыма с отводом войск на левый берег Днепра у Каховки и Херсона, что, по сути, предрешало вопрос об оставлении Одессы.

Однако такое решение вызвало протест руководителей союзных военных миссий, английского генерала Хольмана и французского генерала Манжена, считавших удержание Добровольческой армией Одессы чрезвычайно важным для продолжения борьбы с большевистскими силами. Для облегчения успешной обороны Одессы они обещали доставить в Одессу необходимое вооружение и снабжение и усилить боевую поддержку артиллерией английского военного флота.

Взяв во внимание позицию союзников по Антанте, дававших гарантии содействия эвакуации Одессы в случае, если удержать город будет невозможно, генерал Деникин 18 декабря 1919 года отдаёт новую директиву: «Союзники встревожены эвакуацией Одессы… Удержание Одесского района признается чрезвычайно важным…».

Именно в этот период по случаю Дня Святого Георгия для поддержания боевого духа армии и стабилизации настроений в городе проходит символический парад Добровольческой армии и союзников, в котором наряду с французскими моряками приняли участие и члены экипажа английского эсминца HMS Tobago. Пройдя от Преображенского собора по центральной улице Одессы Дерибасовской, сводные силы пытались продемонстрировать единство военного союза Антанты.

Вот как выглядело это событие по воспоминаниям командира HMS Tobago Л. Доусона:

«...Впереди отряда шествовал бульдог первого лейтенанта Джосседжа, которого вёл на цепочке от боцманской дудки самый высокий матрос, что удалось найти на HMS Tobago. За ним с огромным британским военно-морским флагом в качестве знаменосца шли младший лейтенант Маррей-Смит и два вооружённых палашами унтер-офицера как ассистенты знаменосца. Флаг очень эффектно вился на сильном ветру. За знаменосцами лейтенант Джосседж вёл свой почетный караул, сформированный не так давно для встречи генерала Н.Н. Шиллинга. Белые войска представляли из себя пёструю и экзотическую толпу, состоящую почти исключительно из одних офицеров. Проходя мимо генерала Н.Н. Шиллинга, они дружно приветствовали его криками «Ура!».

Отдельное внимание в своих воспоминаниях Л. Доусон уделяет мирному населению Одессы, среди которого наиболее трагическая судьба ожидала пожилых представителей элиты, не имевших сил и возможности, а зачастую и желания, для ухода в эмиграцию. Они вынуждены были доживать свой век, продавая остатки фамильных ценностей при стремительно обесценившихся «деникинских рублях». Это в их больших квартирах в центре города вскоре будут организованы «коммуналки», в которых на длительный срок разместятся представители пролетариата.

Доусон осознавал весь трагизм положения пожилой аристократии, однако понимал, что ничем помочь им он уже не в силах...

В наступивший вскоре праздник Рождества на стоявшем у причала Одесского порта HMS Tobago собрались представители Британской миссии и приглашённые. Праздничный приём на время отвлекал от неутешительных новостей с фронтов и нёс в себе попытку внести хоть какие-то элементы позитива, отвлечься от мыслей о надвигающейся на Одессу драме.

Однако вскоре на эсминце вспыхнула эпидемия гриппа, уложившая в койки более трети команды корабля. В связи с этим один из кубриков пришлось переоборудовать под нужды лазарета, куда был вызван доктор из санитарного поезда «белых».

Ситуация осложнялась ещё и тем, что на берегу начинал свирепствовать тиф, и командир Л. Доусон делал всё возможное, чтобы не отправлять своих моряков в госпиталь. Благодаря профессионализму врача эта задача была практически выполнена. Не удалось сохранить жизнь лишь одному члену экипажа, уроженцу Мальты, служившему коком на эсминце «Джузеппе Фаруджиа» (Giuseppe Farrugia).

С учётом особой тяжести его состояния он был перевезён в госпиталь, где и скончался 30 декабря 1919 года. Член экипажа HMS Tobago был похоронен на католическом участке 2-го Христианского кладбища г. Одессы.

Именно на этом участке нам уже удалось обнаружить и восстановить целый ряд мемориалов периода ПМВ, и теперь мы продолжаем нашу поисковую работу, собирая по крупицам данные о расположении фактического места захоронения Д. Фаруджиа.

Что касается самого эсминца, то он отбыл из Одессы 28 декабря, обменявшись сигналами со сменившим его лидером эскадренных миноносцев Королевских ВМС Великобритании HMS Stuart. Этот корабль был значительно лучше оборудован, на случай чрезвычайных обстоятельств неотвратимо приближающейся эвакуации из Одессы. Так город входил в новое время, встречая 1920 год.

В начале января 1920 года, несмотря на захват большевиками Екатеринослава, белогвардейское командование всё ещё старалось уверить одесситов, что никакой опасности для города с севера нет и войска Добровольческой армии прочно удерживают фронт в районе Умани – Елизаветграда – Херсона. В то же время «красная» армия, взяв Мариуполь и Бердянск 6-7 января 1920 года, полностью разъединила две главные группировки противника, оставляя в районе Перекоп – Николаев – Одесса до 24 тыс. белогвардейцев. К 10 января 1920 г. армия генерала А.И. Деникина была фактически разгромлена и вытеснена из Центральной России и большей части Украины.

Неизбежно приближалось время последней, трагической эвакуации из Одессы оставшейся части интеллигенции, дворянства и остатков «белого движения».

Спустя век после описанных выше событий у одесских берегов снова можно увидеть флаг британских ВМС. Во время последних дружественных визитов эсминца HMS Duncan (D37) и гидрографического корабля HMS Echo (H87) нам выпала возможность не только ознакомить чрезвычайного и полномочного посла Великобритании Джудит Гоф (Judith Gough) с предварительными итогами нашей поисковой работы, но и рассказать законодателям морских традиций об общих страницах нашей истории.