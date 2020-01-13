 
Информация к новости
  • Просмотров: 8
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

США возобновили операцию против боевиков ИГИЛ в Ираке

Категория: Новости / Политика

США возобновили операцию против боевиков ИГИЛ в Ираке

В среду, 15 января, США возобновили совместные операции с Ираком, несмотря на требования парламента вывести американские войска с территории страны.

Об этом сообщает The New Уогк Times.

Решение о возобновлении взаимодействия было принято менее чем через две недели после того, как парламент Ирака проголосовал за выдворение всех американских войск из страны, отмечает издание.

Правительство обвинило Соединенные Штаты в нарушении суверенитета Ирака путем нанесения авиаударов по Ираку, в том числе 3 января, в результате чего было ликвидировано иранского генерала Касема Сулеймани и его иракских сторонников.

По данным источников издания, военные хотят как можно быстрее возобновить операции, направленные против ИГИЛ, чтобы не допустить усиления групп ИГИЛ и пропагандистского эффекта от того, что Соединенные Штаты приостановили совместные действия.

. о. премьер-министра Ирака Адель Абдул Махди, который заявлял, что его правительство выполнит волю парламента о выдворении американских войск, похоже, смягчил свою позицию. Согласно заявлению, обнародованному в среду, он попросил госсекретаря США Майка Помпео на выходных направить в Ирак делегацию для выяснения деталей вывода войск.

Однако Помпео отказался от таких переговоров, отметив, что американская миссия в Ираке заключалась в том, чтобы обучить иракские вооруженные силы бороться с Исламским государством, и «мы продолжим эту миссию», сказал он


Источник: Телеграф



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать