Представитель ОБСЕ посетит Украину из-за закона о дезинформации

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир с 4 по 7 февраля посетит Украину из-за законопроекта о дезинформации. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook, передает РБК-Украина.

По словам Томиленко, Дезир готов поучаствовать в обсуждении законопроекта с украинским властями и обеспечить его юридический пересмотр, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и будет полностью соответствовать международным стандартам.

Фактически, дипломат высокого уровня будет работать с руководством Министерства культуры Украины, чтобы оно не толкало Украину на путь нарушения обязательств в сфере свободы СМИ,

- написал Томиленко.

Он также заявил, что возможна встреча с руководством Комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, которое является автором законопроекта о медиа.

Напомним, ранее Дезир заявил, что понимает закон в контексте борьбы с российской дезинформацией, но это не должно делаться за счет вмешательства в работу СМИ.

Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание средств массовой информации и организацию журналистской деятельности в стране,

Ранее этот законопроект также раскритиковала Европейская федерация журналистов. В организации считают, что закон будет использоваться не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов

- сказал он.

Напомним, что 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации. Документ направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает наказание за распространение недостоверной информации - от административных штрафов до лишения свободы.