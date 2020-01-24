 
Информация к новости
  • Просмотров: 128
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Болельщики создали петицию об изменении логотипа НБА в честь погибшего Брайанта

Категория: Новости / Спорт

Болельщики создали петицию об изменении логотипа НБА в честь погибшего Брайанта

Болельщики создали петицию на сайте Change.org с предложением об изменении логотипа НБА в честь бывшего баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта.

"В связи с преждевременной и неожиданной смертью Коби Брайанта, пожалуйста, подпишите эту петицию, чтобы память о нем навсегда осталась в качестве логотипа НБА",
 — говорится в описании к петиции.
На данный момент ее подписали 166 тысяч человек. В Twitter уже опубликованы возможные варианты нового логотипа.
Напомним, в настоящее время на эмблеме Ассоциации изображен силуэт экс-игрока "Лейкерс" Джерри Уэста.
Брайант погиб в результате крушения вертолета неподалеку от Лос-Анджелеса в воскресенье, 26 января. Вместе с 41-летним американцем на борту находилась его 13-летняя дочь Джанна, которая также не выжила.
Болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" устроили мемориал Коби Брайанта возле "Стейплс-центра" – домашней арены "озерных". А также возле академии Брайанта. Жители и гости Лос-Анджелеса несли к арене цветы, венки, воздушные шары, мячи и игровые майки Брайанта в "Лейкерс", а из зажженных свечей выложили имя – Коби.


Источник: СЕГОДНЯ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать