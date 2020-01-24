Болельщики создали петицию об изменении логотипа НБА в честь погибшего Брайанта

Болельщики создали петицию на сайте Change.org с предложением об изменении логотипа НБА в честь бывшего баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта.



"В связи с преждевременной и неожиданной смертью Коби Брайанта, пожалуйста, подпишите эту петицию, чтобы память о нем навсегда осталась в качестве логотипа НБА",

— говорится в описании к петиции.На данный момент ее подписали 166 тысяч человек. В Twitter уже опубликованы возможные варианты нового логотипа.Напомним, в настоящее время на эмблеме Ассоциации изображен силуэт экс-игрока "Лейкерс" Джерри Уэста.Брайант погиб в результате крушения вертолета неподалеку от Лос-Анджелеса в воскресенье, 26 января. Вместе с 41-летним американцем на борту находилась его 13-летняя дочь Джанна, которая также не выжила.Болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" устроили мемориал Коби Брайанта возле "Стейплс-центра" – домашней арены "озерных". А также возле академии Брайанта. Жители и гости Лос-Анджелеса несли к арене цветы, венки, воздушные шары, мячи и игровые майки Брайанта в "Лейкерс", а из зажженных свечей выложили имя – Коби.