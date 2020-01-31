Прикорм «общественными бюджетами» портит общественных активистов

Очередную уличенную в коррупции служащую крупного ранга выявили оперативники СБУ в Одесской ОГА уже в этом году. Новость – из разряда «статистики», а не сенсаций (собак никто же не кусал). Зато в том деле высветилась примета нашего времени: расследуемые хищения бюджетных средств осуществляли через коммунальное предприятие облсовета при участии… деятелей из ряда общественных организаций и благотворительных фондов. О других схожих случаях периодически сообщают СМИ. Такие факты удручают: смычка нечестных «коррупционеров» и некоторых из «общественников» – не исключение из правил, а современная разновидность «схем». Её растущее применение обусловлено неоднозначными недавними изменениями в Украине процесса планирования бюджетов. В него требуют вовлекать теперь контролеров нового типа – «общественных активистов», апробируя разные приемы «гражданской» активности.

Контроль за чиновниками: гладко было на бумаге

Помнится, после поворотных событий 2014 года в Украине вдруг объявились сотни активных претендентов на «громадський» контроль в разных сферах государственного и местного управления. Некоторые из них достигли степеней известных, заняв министерские и иные посты: «жизнь удалась».

Менее удачливые утолились суетой в «общественных советах» при разных ведомствах, многие – отошли от дел, исчезая из политики порой так же негаданно, как появились, или ушли в бизнесмены. А кое-кто – даже попал в поле зрения правоохранителей.

Разошлись пути-дороги участников постмайданной волны «общественного активизма», а объединяющим их теперь остаётся падение доверия масс. Ведь раз за разом всплывает неприятная правда: трындеть, увлекая «трендовыми» речами о прогрессивных изменениях, стало промыслом проныр, чье кредо отражено в популярном анекдоте:

– Почему вы занялись политикой? – доверительно спросили у активиста.

– Как почему: власть погрязла в коррупции, роскоши, безделии!

– Вы против этого хотите бороться?

– Что вы! Я хочу в этом поучаствовать!

Поэтому случаи сговоров числящихся представителями «гражданского общества» искателей наживы с вороватыми чиновниками уже мало кого удивляют. Последние при этом наловчились не избегать процедур «общественного контроля, а даже использовать их себе на пользу. Такие факты выявлены и недавно опубликованы «Одесским центром публичных расследований». Там проверяли, как закупали товары и услуги (не первой необходимости) не названные деятели одного из департаментов Одесского горсовета. И выявили новую «схему». В ней тоже сделано посредником-плательщиком вверенное коммунальное предприятие, но «заказчики» ему подобраны – по-новому. Вместо сговора с приближенными руководителями общественных организаций или благотворительных фондов (как практиковали уличенные чиновники ОГА) освоен окольный путь: подходящие инициативы участников общегородского проекта «Громадський бюджет Одеси».

Ту новацию внедрили в 2016 году в качестве средства от «коррупции», но последняя оказалась проворнее новаторов. Повторилась закономерность: хитрецы во власти легко нейтрализуют попытки дилетантов что-то контролировать (это по силам лишь профессионалам специальных служб). При этом хитрецам лишь на руку бездумное восхваление новейшей бюджетной практики из набора – «партиципаторных».

«Бюджет участия» от фундации ПАУСИ

Зачастившие в Украину миссионеры нередко преподносят нам простые понятия как некие сокровенные премудрости. Повторилось это и с инициативой «партиципации», как наукообразно названо «участие» людей в принятии важных для них решений.

В ряду начатых реформ в административном устройстве и переделке «местного самоуправления» с 2015 года т. н. «польско-украинская фундация сотрудничества ПАУСИ» (действует с апреля 2005 года) стала популяризовать проект Participatory Budget («Бюджет участия»). Учитывая национальную традицию, его зачастую именуют «Громадським бюджетом». А суть новации в том, чтобы решения о распределении расходов общин (городов, ОТГ и др.) готовили и принимали не уполномоченные на то чиновники и депутаты, а любые желающие активисты (возрастом от 14 лет).

Проповедующие такой «демократизм» уверяют, что он более полезен жителям, чем привычные пока решения уполномоченных лиц (обязанных нести установленную законом персональную ответственность). А в качестве техники принятия решений предложено довериться интернет-технологиям, что назвали «цифровой демократией». Как при «партиципации» заявлять и оценивать мнения о том, на что потратить деньги общины, украинцам поясняли очень доходчиво – картинками (с элементами «комиксов»).

Оптимисты уверяли, что соучаствовать в принятии «Громадського бюджета» очень просто – требуется максимум три хода: подаешь идею (или «делишься желанием») – жители голосуют за проекты-фавориты – местный совет исполняет за счет бюджета проекты-желания, наиболее поддержанные при голосовании.

В реальности дело оказалось трудней и затратней, чем рисовалось. Во-первых, для организации этих процедур нужно привлекать группы специально назначенных чиновников – без них никак.

Во-вторых, на создание и оперирование интернет-ресурсами («платформами») для показа проектов и оперирования с ними тоже нужны работы оперирующих специалистов и… траты материально-денежных средств, что снижает выгоды такого бюджетирования.

В-третьих, понадобились меры защиты от вмешательств в эти партиципации сторонних лиц (не членов данных громад) и против того, чтобы кто-то из допускаемых голосовал многократно («накручивая» учет голосов). Этим сильно усложнился доступ к данной «демократичной» процедуре. Тем более что многих людей отвратили такие условия доступа, как пересылка копий идентификационных и прочих документов. А еще ранее «отсеялись» жители (старших возрастов и др.), не владеющие достаточно навыками интернет-общения: их правами волеизъявления решено пожертвовать при такой (инклюзивной) «электронной демократии».

В-четвертых, существует острая необходимость ввести в процедуры такого принятия бюджетов меры «защиты от дурака». Ведь никакая персональная ответственность не предусмотрена даже за явно неразумные варианты траты средств. Зато новаторы активно пытаются вовлечь в это дело учащуюся молодежь (с 14 лет), чьи представления о «нужном» часто далеки от жизненных реалий. Таких легко увлекать не тривиальными, но спорными прожектами на грани эпатажа, авторы которых не дремлют. Например, в Черкассах предложено в этом году оплатить сооружение монумента не кошачьей троице («Кот Жванецкого», «Кошка сидит» и «Кошка висит на стене»), как проделали в Одессе, а одинокому, но гигантскому черепу.

Шутки шутками, но при острой недостаче средств в большинстве местных громад существует насущная необходимость как-то ограничить фантазии авторов проектов для «бюджетов участия». Однако изначально иностранные наставники такую функцию не очертили, и это весьма дискредитирует «цифровую демократию». При том, что у такого бюджетного соучастия обнаружились и иные существенные недостатки.

Детище Дж. Бонда не узаконено!

Активным лоббистом внедрения Participatory Budget в Украине выступила, кроме ПАУСИ, и британская международная НГО Initiatives of Change (IofC) (официально действует в Украине с 1993 года). Их секретарь Джон Бонд, надеясь, что задаёт «тренд» для всех постсовестких стран «Восточного партнерства», в 2016 году в одной из статей обосновал, почему «Украина – передовая демократии». Что ж, на любых фронтах кому-то предназначено оказаться в горниле событий – на «передовой». Но даже полигоны по утилизации ТБО в цивилизованных странах эксплуатируют согласно официально утвержденным правилам. Не в пример им в нашей стране длящийся эксперимент «бюджетного участия» до сих пор не узаконен нормативным общегосударственным актом. И это вызвано не «забывчивостью» кого-то из наставников, а пренеприятным фактом: эксперимент противоречит ряду неустранимых норм (официально действующего) Закона Украины «О местном самоуправлении» и самой Конституции Украины.

Факты упрямы: «прогрессивный» эксперимент Participatory Budget исполняется полулегально. А это значит, что к его официальным исполнителям любой сторонник законности (не исключая профессионалов поддержания правопорядка) завтра-послезавтра может допытаться: на каком основании ими нарушен законный порядок дележа бюджетных средств. Во многих случаях, как, например, в Запорожье, это обосновали распоряжениями городских голов и решениями соответствующих сессий депутатов. Им, как представителям своих территориальных общин, согласно статье 143 Конституции Украины, дано немало прав, включая зафиксированные словами:

«…затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання…».

Но этим нельзя оправдать искусственное создание (фильтрацией при регистрации на соответствующих сайтах) препятствий части членов громад к участию в «бюджетах участия», что противоречит Конституции, в статье 57 которой есть и другое важное уточнение: «нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними».

А распространение новаторской методики Participatory Budget в Украине до сих пор не узаконено, что стало одной из тем дискуссий на проходившей 17-18 января встрече представителей некоторых исполнителей и импортеров этой технологии местного «самоуправления». Не потому ли её провели (пафосно назвав «IV Международным форумом практиков партиципации») без лишнего шума в Полтаве, а не в столичном Киеве, как ранее обещали наставники из ПАУСИ.

«Минусы» для обывателей

Первый зам городского головы Полтавы Игорь Федий, рассказывая о внедрении там Participatory Budget, сообщил журналистам важную деталь:

«Як для місцевої влади, так і для мешканців, бюджет участі був складним і незрозумілим. Незважаючи на це, у 2016 році вже були подані перші ініціативи, на реалізацію яких було виділено значну суму коштів, а саме 1500000 грн. Кожного року кількість проєктів та сума фінансування збільшувалась, мешканці почали більш відповідально підходити до написання та подання проєктів, більш професійно висловлювати свої думки...».

То есть И. Федий косвенно признал, что «инициатива» бюджетов участия была привнесена извне и оставалась «непонятной». Последнее обусловлено отсутствием законного обоснования и однозначных правил. Но это не помешало в Полтаве и еще более чем в 210 разных городах и ОТГ год за годом продлевать партиципанский эксперимент и даже увеличивать суммы трат, производимых посредством этой хитрой технологии.

«Бюджет участия» даже понравился некоторым чиновникам, сумевшим приспособить его к давней практике исполнения «планов социально-экономического развития» (ПСЭР), заодно уменьшив риски изобличения потуг что-то «откатить» или «откусить» из сумм, направляемых «исполнять проекты-фавориты общественного бюджета». Ведь, как метко указал другой участник полтавского форума из КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу», данная технология –

«це гнучкий інструмент місцевого розвитку, який постійно вдосконалюється».

Подобная «гибкость» применения новации по своему разумению добавила чиновникам возможностей разными путями «протаскивать» согласованные с ними проекты. Для этого даже не нужно прибегать к фальсификациям результатов голосований на администрируемых сайтах и необязательно до абсурда усложнять требования к авторам проектов и желающим зарегистрироваться для голосования. Доступен вполне законный и «сравнительно честный способ», пропагандируемый иностранными наставниками: преуспеть в рекламе желаемых проектов трат, используя преимущества в «коммуницировании» с нужными людьми.

Не случайно в Полтаве и других местах, включая Белгород-Днестровский, вдохновились предложением иностранных новаторов более широко вовлекать в голосования по бюджетам участия учащихся старшего возраста из подчиненных коммунальных учебных заведений. Соответствующие «воркшопы» провели осенью 2019 года в разных городах Украины инструкторы от другого соучастника бюджетной инновации – товарищества Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Зато не иссякает поток жалоб налогоплательщиков, оттесненных от реального участия в таком дележе средств своих «территориальных общин», даже когда они предлагают решения проблем, важных массе местных жителей. Так, в Черкассах, как жалуются активисты, чиновники («цинично») придумывают абсурдные поводы для недопуска нежеланных им участников:

Viktorija Feofilova до речі, після перегляду того, що до конкурсу допустили, слова про "створення молодіжного центру не відповідає духу громадського бюджету" взагалі видаються дуже цинічними...

Sony Sarubbi зайшла подивитись на проекти, хоча краще не робила б цього (одні, бляха, майданчики та плитка).

Не случайно «фаворитами» во многих бюджетах участия оказываются проекты, исполняемые в удобных для приписок и хищений сферах «благоустройства территорий» и имущественного оснащении коммунальных предприятий. Активисты на то жалуются, а чиновники выставляют себе в заслугу, спеша «отрапортовать» по-новому – на «социальных» интернет-сайтах.

До новых выборов иллюзии не рассеются, конфликт усилится

Помнится, отстранение от власти команды В. Януковича было облегчено обидами части сограждан на «чрезмерную» алчность ряда его приближенных. Усилив тот конфликт интересов слухами о «золотом унитазе», «золотом батоне» и т. п., немалую часть людей довели до исступления ненавистью и… стал 4-й Президент Украины первым эмигрантом в таком звании (а искать легендарные батон&унитаз уже никому не интересно).

Повторить тот казус сейчас более рискуют руководители тех органов местного самоуправления, где втянулись в навязанную извне игру Participatory Budget. Независимо от исходного замысла (возможно, были и благие намерения), эта спорная новация добавила в Украине поводов для раздрая среди земляков вокруг разрекламированной с помощью грантов темы «борьбы с коррупцией».

Общий ход такой игры перед очередными выборами в местные органы власти (запланированы на октябрь с. г.) известен. Сперва публику устрашают сообщениями о «разгуле коррупции». Потом в роли «защитников громад» заявятся разоблачающие какие-то факты хищений и подлогов при администрировании местных бюджетов. Неистовствовать они постараются весьма убедительно, чтобы избежать подозрений в намерении «самим в том участвовать». А в решающий момент (не по сигналу Мустафы Найема) под привычным кличем «Геть!» затеют подобия «бюджетных майданов», уверяя, будто «решение проблемы» в замещении нынешних деятелей «новыми лицами».

Больше шансов для таких замен там, где народ озлоблен против реальных или преувеличиваемых транжир и расхитителей. Но предметного разбора конкретных случаев и выявления причин дождемся едва ли: эта правда срикошетить может даже в новоявленных «антикоррупционеров» и некоторых заказчиков «чисток» и «люстраций». При том, что у нас в этом веке каждая смена активистов из малоопытных людей оказывается более послушна иностранным знатокам, а законам Украины предпочитает набор терминов и канонов о «реформировании». Но освобождения от «коррупции» это не сулит. Бывалым знатокам «схем» часто удается приспособиться к «сменам власти», если сменщики втайне жаждут нажиться не хуже предшественников.

Ведь истинные гаранты живучести в Украине «коррупционных» правил – те, кто своими грантами добивается их постоянных изменений. Потому игры в «антикоррупцию» уподобили «борьбе нанайских мальчиков»: одной рукой поощряют покушения на права и доходы сограждан, другой – натравливают на покушающихся мнимых «чистильщиков».

«Заначки» КМУ Гройсмана не ищут

Загадкой истории применения в Украине Participatory Budget остается мотив издания правительством В. Гройсмана в последние дни их полномочий Постановления КМУ № 541 (от 26.06.2019). Согласно ему, втихую «исправили» учет исполнения проектов, профинансированных из госбюджета (в пользу ряда осчастливленных местных властей) в рамках «Всеукраинского общественного бюджета». Срок завершения таких операций продлили на год, приписав пространное оправдательное условие:

«…які за об’єктивних причин не були введені в експлуатацію відповідно до календарних планів реалізації, за рішенням регіональної комісії може бути продовжений до чотирьох років за умови, що такі проекти буде реалізовано у поточному році».

Как на самом деле проектировали, финансировали, «исполняли» и «вводили в эксплуатацию» объекты, не воплощенные при прежнем КМУ, – никто публично не отчитался. Многочисленные всеукраинские НГО не проявили интереса к маневру возможного «узаконивания» хищений средств. А сменщики команды В. Гройсмана о том могут и не знать либо согласиться…

И коль нет порядка в бюджетном творчестве на общегосударственном уровне, не приходится удивляться, что закупкам необходимых средств пожаротушения какие-то чиновники предпочтут стерилизацию бродячих кошек, создание полимерных фигурок или многочисленные проекты «зон детского отдыха», на которых уже набили руку «любители» бюджетных средств.