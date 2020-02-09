"Сильная" гривна стоила бюджету 2,3 миллиардов гривен — Счетная палата

Недопоступления в госбюджет из-за недостатков макроэкономического прогнозирования, в частности, курса гривни, в январе составили 2,3 млрд грн.
Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании Комитета ВР по вопросам бюджета, передает пресс-служба ведомства.
Однако, по его словам, доходы общего фонда госбюджета не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%.
Почему так произошло? Опять приходится говорить о качестве макроэкономического прогнозирования, на чем Счетная палата отмечает не один год,
Другим фактором стало уменьшение по сравнению с январем прошлого года, импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%.
Отметим, что по оперативным данным Государственной казначейской службы о выполнении бюджета в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше прогнозированных.