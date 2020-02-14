Офис Президента подает в суд на "Радіо Свобода" 

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не встречался и не разговаривал с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, информация об их встрече в Омане, появившаяся в сюжете программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") "целиком и полностью не соответствует действительности". Об этом говорится на сайте Президента Украины.





Офис президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя, телеканала "UA:Перший", на распространение в его эфире информации, не соответствующей действительности и являющейся откровенной манипуляцией общественным сознанием,

Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой,

– говорится в заявлении.На Банковой отмечают, что сюжет "Схем" основан на домыслах и сведениях из "тайных источников".– возмутились в ОПУ.

Сюжет программы "Схемы" об одновременном пребывании Патрушева и Зеленского в Омане вышел 13 февраля. По данным журналистов, Патрушев летел в Оман чартерным рейсом, и именно этот чартер оказался в распоряжении президента Украины для срочного возвращения в Киев после катастрофы украинского самолета в Иране 8 января.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал сюжет ложью и заявил, что он не содержит "ни одного объективного утверждения".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о поездке Патрушева в Оман и его встрече там с Зеленским являются враньем.

5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

В феврале в ОПУ признали, что поездка Зеленского в Оман не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета.