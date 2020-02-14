30 мая Ломаченко может стать абсолютным чемпионом по боксу

Поединок аккерманского боксёра Василия Ломаченко с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом состоится 30 мая.

Об этом заявил промоутер боксёра Боб Аурум.

Место проведения боя пока точно не определено, но, вероятно, поединок состоится в нью-йоркском Madison Square Garden.

Боб Аурум и Василий Ломаченко

«Мы почти обо всем договорились, наша рабочая дата — 30 мая. И этот бой принадлежит "Гарден". Это поединок Нью-Йорка. Наша цель сейчас — решить все и подписать официально до 22 февраля, чтобы объявить во время боя Фьюри — Уайлдер», - заявил Аурум.

В настоящее время также решают о том, какие СМИ и в каком режиме будут транслировать поединок.