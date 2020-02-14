 
Информация к новости
  • Просмотров: 89
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

30 мая Ломаченко может стать абсолютным чемпионом по боксу

Категория: Новости / Спорт

30 мая Ломаченко может стать абсолютным чемпионом по боксу

Поединок аккерманского боксёра Василия Ломаченко с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом состоится 30 мая.

Об этом заявил промоутер боксёра Боб Аурум.
Место проведения боя пока точно не определено, но, вероятно, поединок состоится в нью-йоркском Madison Square Garden.
30 мая Ломаченко может стать абсолютным чемпионом по боксу
Боб Аурум и Василий Ломаченко
«Мы почти обо всем договорились, наша рабочая дата — 30 мая. И этот бой принадлежит "Гарден". Это поединок Нью-Йорка. Наша цель сейчас — решить все и подписать официально до 22 февраля, чтобы объявить во время боя Фьюри — Уайлдер», - заявил Аурум.
В настоящее время также решают о том, какие СМИ и в каком режиме будут транслировать поединок.
источник Таймер


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать