Китай усилит меры по защите и уходу за медработниками

Пекин, необходимо обеспечить медработников более качественными средствами защиты и ухода, а также сразу применять эффективные лекарственные препараты для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом нового типа. Об этом заявили в четверг на заседании руководящей рабочей группы ЦК КПК по борьбе с эпидемией COVID-19.

Меры, которые могут улучшить условия труда медиков и обеспечить должный уровень их физического и психологического здоровья, должны быть реализованы в полном объеме, говорилось на совещании высокого уровня под председательством премьера Госсовета КНР, члена ПК Политбюро ЦК КПК Ли Кэцяна.

На заседании руководящей рабочей группы ЦК КПК по борьбе с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, которую возглавляет Ли Кэцян, также было озвучено требование прикладывать больше усилий для обеспечения защитным снаряжением медработников, несущих службу на передовой борьбы с эпидемией, и предоставлению им дополнительных льгот, например, в виде пособий.

Участники совещания подчеркнули необходимость более обширного клинического применения эффективных лекарственных средств для повышения качества лечения, а также принятия мер по стимулированию выздоровевших пациентов к донорству плазмы.

Кроме того, они заявили о необходимости укреплять координацию между работой по борьбе с эпидемией и социально-экономическим развитием, а также принять более целенаправленные превентивные меры для содействия восстановлению предпринимательской деятельности.

Участники совещания также попросили совместный механизм профилактики и контроля Госсовета КНР улучшить работу с провинцией Хубэй /Центральный Китай/ и городом Ухань /административный центр пров. Хубэй/, которые находятся в эпицентре эпидемии, чтобы обеспечить снабжение жителей предметами первой необходимости.

На совещании присутствовал член ПК Политбюро ЦК КПК, заместитель главы руководящей группы Ван Хунин.

Ранее мы сообщали, что Си Цзиньпин председательствовал на совещании по профилактике и контролю эпидемии. Совещание Политбюро ЦК КПК проходило в Пекине, 12 февраля посвещалось оно вопросам профилактики и контроля эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа /COVID-19/.

По словам Си Цзиньпина, благодаря коллективной напряженной работе в ситуации с эпидемией наметились позитивные сдвиги, заметных результатов удалось достичь в работе по профилактике и контролю.

Достигнутые результаты -- это прогресс, который дался нелегко и который стал возможен только благодаря усилиям всех сторон,

-- сказал Си Цзиньпин.

Отметив, что работа по профилактике и контролю эпидемии вошла в свою критическую стадию, требующую неотложных усилий, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость сосредоточиться на главном, не допуская каких-либо пауз в работе, особенно в тех районах, где ситуация наиболее серьезна или связана с большими рисками.

Си Цзиньпин потребовал от партийных комитетов и правительств на всех уровнях прилагать решительные усилия для того, чтобы одержать победу в народной войне с эпидемией, и призвал их стремиться к достижению целей и задач социально-экономического развития в этом году.

Синьхуа