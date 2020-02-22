Vivat «королю Украины» Габсбургу: в сознание наследников Победы «вшивают» абсурд

К изменам самосознания наших сограждан склоняют всё наглей и абсурдней. Так, известный профессионал-антисоветчик В. Вятрович рискнул рекламировать скандальное предложение (Али Татар-заде и галицких сторонников) о проведении 9 мая этого года в столице Украины «альтернативного парада Победы»: в честь захвата (ненадолго) Киева польскими интервентами в 1920 году. О подобном чествовании захвата города и в 1941 году (гитлеровцами) – этот борец с «национальной памятью» пока помалкивает. На фоне столь агрессивного искоренения традиций советской эры (породившей УССР, преобразованную с 1991 года в республику «Украина») сможет показаться «невинной шалостью» прославление несостоявшегося «короля Украины» Габсбурга, рядившегося (пока ему было нужно) – в «Степана Вышиваного». Что тот «венценосец» сотворил и кто его нам превозносит – разумнее достоверно разобраться самим, чтобы не попасть в массу «обманутых фанатов».

Регенерация «аристократов» создала спрос на мишуру

Постом негодования разразился недавно в Фэйсбуке нардеп от партии «ЕС» и профессиональный пропагандист Владимир Арьев. Взволновали этого парламентария не нынешние мучения избирателей продолжением Кабмином антинародных реформ, а забвение украинцами умершего в 1947 году уникального «страдальца за свободу» – отпрыска династии Габсбургов, втянутого в период 1-й мировой войны в украинскую политику. Пожалев бедолагу, В. Арьев заклеймил тех, кто не помог тогда той «венценосной особе» утвердиться верховным правителем Украины:



«…Полковник Січових Стрільців Василь Вишиваний, уроджений ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург Лотарінген… життя віддав за Україну. Лють підступає від того, коли розумієш, як самі українці, і тоді, і тепер свідомо топили шанси на власну державу.

Вчора була 125-та річниця з дня народження Василя-Вільгельма Вишиваного-Габсбурга. Ніхто не знає де саме він похований, але варто запам‘ятати що він зробив. І не здати Україну, як до останнього не здався австрійський ерцгерцог, закоханий в неї».



В тех филиппиках работавшего «рresenter» в телекомпании «5 канал» (П. Порошенко) наиболее правдиво то, что славимый им «мученик» – австриец, но даже воинскую должность того архигерцога лютующий Арьев намеренно исказил: начав военную службу в 1915 году командиром роты уланского полка австро-венгерской армии «Вышиваный» в иных армиях (и на фронтах) не служил, а единственный «поход» в Украину совершил в составе тыловых частей оккупационных войск («группы эрцгерцога Вильгельма») численностью около батальона, куда включили и «опекаемый» им легион УСС. Зато после распада Австро-Венгерской империи тот «борец за свободу» не поддержал неудавшуюся попытку части бывших «сечевых стрельцов» взять власть в Восточной Галиции (установив ЗУНР).

Но главное плутовство «презентера» Арьева в попытках умолчать о реальной миссии Габсбурга-«Вышиваного»: его готовили не воевать за чьи-то интересы, а занять место «короля» на подчиненных Габсбургам украинских землях.

Зато то, о чем не заикнулся «нардеп» Арьев давно активно презентуют деятели культуры. Так, с прошлого года в Оперном театре Харькова готовят постановку «Вышиваный», где эрцгерцог Вильгельм фон Габсбург прославляется, как «выбравший себе украинскую идентичность» и едва не ставший 100 лет назад королем Украины (в составе Австрийской федерации).

Ту фантасмагорию (популярную среди ностальгирующих на Западе) о претензиях на украинские земли древней династии иностранцев инициаторы проекта рассчитывали показать 9 декабря прошлого года в Вене на фестивале «Ukrainische Kulturtage I U stream Fest». Но что-то там пошло не так и теперь премьеру оперы обещают предъявить в Харькове (с намерением далее гастролировать с ней по другим театрам, включая – одесский Оперный).

Рекламировать «короля Вышиваного» обещают 4 апреля и на более известном (и уже апробированном) мероприятии – «Благотворительном Венском бале – 2020», который планируют провести в Колонном зале Киевской горгосадминистрации (на Хрещатике). То полукарнавальное действо разные продюсеры устраивают в Украине с 2005 года в качестве не только «богемной» забавы для богачей, но и способа самоутвердиться считающим себя «аристократами» нашего времени. Но таким «сливкам общества» хочется брать с кого-то пример. С кого – с отцов-посетителей дискотек, с дедов-ударников «пятилеток», с героев недавних войн, с украинских казаков или вожаков восстаний селян? А может – с графа-певца А. Разумовского или поэта-вольнодумца А. Пушкина? Нет, организаторы Венского бала в 2020 году решили, что участникам их тусовки следует рядиться в таких кумиров, как Т. Шевченко (который на балах не участвовал, предпочитая застолья), Ярослав Мудрый, Григорий Сковорода и… «Василь Вышиваный». Гендиректор группы компаний BRANDBERG (организатора этого действа), не смущаясь, презентовала:

«Ми побачимо на балу великих українців, Тараса Шевченка, Ярослава Мудрого, Василя Вишиваного, Лесю Українку та Григорія Сковороду, побачимо тих, хто творить історію сьогодні, побачимо відомих особистостей з усього світу…»

Выпускницу бизнес-школы МІМ никак не смутило, что среди в указанной ею пятерке исторических деятелей «Василь Вышиваний» (он же – эрцгерцог Вильгельм фон Габсбург Лотаринген) не является ни украинцем, ни «великим» (по делам и заслугам).

Тем не менее, в украинской столице увековечивание недокороля Вильгельма-«Вышиваного» идет сейчас наиболее активно. В его честь в 2016 году распоряжением мэра Кличко даже переименовали одну из улиц, прежде носившую имя другого подданного империи Габсбургов Олеко Дундича (после пленения русской армией в 2015 году тот боевой офицер стал участником революции и гражданской войны на Украине, отличившись в сражениях против вторгнувшихся «белополяков»). Но чем Вильгельм «Вышиваный» для украинцев лучше Дундича? Изучив биографию того нового «героя» из обоза австрийских войск можно лишь посочувствовать киевлянам за очередное посрамление их славного города.

«Вышиваныый» – трус, плут, многоразовый предатель-коллаборационист

Присвоение киевской улице имени «Вышиваного» мэр В. Кличко и Ко провернули с подачи профессионального «корчевателя памяти» В. Вятровича, но сейчас на сайте «Украинского института Национальной памяти» никакой информации о той знаменитости – не найти: историки понимают, что тот персонаж годится лишь в прототипы романов Я. Гашека или Ильфа и Петрова.

Наиболее детально деяния В. «Вышиваного» сейчас освещены в монографии украинского «краеведа» Ю. Терещенко «Український патріот з династії Габсбургів» и в романе американского историка-популяризатора Тимоти Снайдера «Красный принц». Первый автор (будто по заказу спонсоров) обработав большой архив документов, включая – сохраненные эмигрантами из Украины, старался представить этого австрийско-подданного – идейным борцом за обособление Украины. Для этого автору «презентабельного» жития эрцгерцога пришлось не только приплести ряд легенд (например, о «побеге» юного Вильгельма из Кракова в сельскую глубинку Буковины), но утаить массу фактов биографии «героя», особенно в период с 1921- по 1946 годы.

Напротив Т. Снайдер сосредоточил внимание на (замалчиваемых Ю. Терещенко) периодах деяний «красного принца» в Испании (до 1931 года), во Франции (до 1935 года) и в Вене (до пленения СМЕРШем). И факты, приводимые американским историком, убивают ореол «святомученичества» этого Габсбурга. Даже не принимая во внимание его гомосексуальные склонности и похождения (что сподвигло переехать во Франции, где «геев» уже тогда не преследовали), не вызывают симпатии его финансовые ухищрения: от мошеннических сборов средств «на борьбу за трон» до судебного спора за наследство в суде «3-го рейха» (что побудило признать подданство гитлеровского режима, захватившего в марте 1938 года Австрию).

А симпатиков ОУН должно особо насторожить, что этот эрцгерцог, как отмечает Марко Симкин, помог советскому разведчику П. Судоплатову взорвать германского агента и лидера ОУН Е. Коновальца. Причем, в финале своей шпионской карьеры «Вышиваный» оказался агентом британской разведки, контактировавшим через членов французского сопротивления. При этом и в Лукьяновском СИЗО он тоже послушно давал показания следователю Кулибабе.

Не был австрийский эрцгерцог – «крепким орешком» и фанатичным борцом за свое «право» руководить украинцами. Это вынужденно признал даже «обеливатель» Ю. Терещенко, поминая факт отказа «Вышиваного» возглавить в 1918 году на Украине восстание против ставленника Германии «гетмана» П. Скоропадского (экс-генерала русской императорской армии). Подобное предлагали по сообщениям разных источников и одесские эсеры, и запорожские казаки в Александрове. После таких призывов «красный принц» лишь обратился за консультацией к своему начальству и в итоге был отозван для дальнейшего несения службы в Черновцы (в пределы тогдашней Австро-Венгрии).

Но самой главной уликой марионеточной роли Габсбурга-«Вышиваного» историк Петр Синченко указал обнаруженный в 2015 году жандармами во Львове «протокол секретного соглашения между униатским митрополитом Андреем Шептицким и австро-венгерским правительством о присоединении Украины к Австро-Венгрии». По данным историка этот документ «давно введён в научный оборот и не представляет никакой сенсации», а хранится – в Государственном историческом архиве Украины (Ф. 365. оп. 1. ед. хр. 997. л. 60а-60б). В том протоколе 1-м пунктом была обозначена миссия «Вышиваного» в планах Габсбургов относительно Украины:

«I. Военная организация. Она должна базироваться на традициях запорожских казаков… Один из самых способных военачальников нашей армии после одной из побед может быть назначен нашим императором (т. е. Францем Иосифом) – гетманом Украины…».

Позже участники заговора сменили предполагаемое название должности их ставленника с «гетмана» – на «короля», но это мало помогло делу. Во-первых, Австро-Венгрия не могла открыто конкурировать с Германией и при оккупации Украины в 1918 году удовлетворилась ролью младшего партера. Во-вторых, «Вышиваный» никак не хотел лезть на рожон: носить вышиванку и позировать перед фотокамерами – сколько угодно, но сражаться с риском получить «кулю в лоб» – ни за что. Не удивительно, что А. Яценюк, установив в 2012 году в Черновцах (якобы за свои деньги) памятник императору Францу Иосифу не пожаловал для «красного принца» даже мемориальной таблички.

Зачем же дурачат украинскую публику?

«Сказки — ложь, но в них намек...»

Старо, но не теряет истинности поговорка: «Сказка — ложь, но в ней намек: добрым молодцам — урок». Любые сказки несут хоть какие-то наставления или обрывки мыслей. Например, убеждая не доверяться чужакам, детишкам прежде ужасали историей про Волка и семерых Козлят, где первая часть — вполне правдоподобна и убедительно внушает: ослушаться родителей — опасно...

Фантасмагории о «патриоте Украины Габсбурге-Вышиваном» тоже пропагандируют (тратя чьи-то средства) не скуки ради, а явно намекая: украинцам, мол, для достижения политического благополучия нужно передать руководство своей державой — достойному иноземцу — «чеснотному», мудрому и из породистых («знатного рода» — хоть из Габсбургов, хоть из Виндзоров, а в крайнем случае — из Пилсудских или Потоцких). Мол, у таких иноземцев «в генах» запрограммировано править населением разных стран для его же пользы. Та байка монархистов — глупа, легко опровергаема фактами, но и легко запоминается, а последнего в данное время проповедникам вполне достаточно.

Новому поколению украинцев вкрадчиво подменяют «повестку дня» развития политического строя. Вместо былых мифов о «казацкой державе» и мечты о республике «вольных хлебопашцев» склоняют смириться с тем, что столетиями терпели жители Галиции (иезуитски переименованной при Габсбургах в Лодомерию, чтобы там не оставалось ни памяти о Русском воеводстве времен Речи Посполитой, ни духу «русинов» (как до начала ХХ века величали себя коренные местные жители).

Но подобное невозможно иноземцам достичь без помощи местных «партнеров» будь то историки, которые трепанируют изложения жизнедеятельности в заказанном русле, или торговцы, согласные ради прироста барышей заманивать инвесторов любыми переодеваниями и посулами, Даже «рынок земли» настроены отдать иностранцам, а уж «историческую память» – сбывают без жалости.

Например, заказчиком оперы «Вышиваный» выступил глава крупного агрохолдинга и Почетный консул Австрии в Харькове Всеволод Кожемяко. Его компания вознамерилась расширять сбыт продукции в ЕС, а главное – изыскивать там деньги крупных кредиторов. Их и тужатся убедить дельцы, что в Украине те смогут чувствовать себя почти как дома: у нас, мол, даже король австрийский намечался…

Про реальную историю, включая освобождение Вены советскими войсками в 1945 году, такие мудрецы могут и запамятовать. К тому склоняют и остальных, пренебрегая в том числе и предостережением (пока избежавшего «выкорчевывания» из пантеона героев) поэта-пророка Т. Шевченко:



«Якби ви вчились так, як треба,

То й мудрость би була своя.

А то залізете на небо:

«І ми не ми, і я не я…».

