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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Пидручный принес первую медаль сборной Украины на ЧЕ по биатлону

Категория: Новости / Спорт

Пидручный принес первую медаль сборной Украины на ЧЕ по биатлону

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный завоевал медаль в первой же гонке на чемпионате Европы по биатлону, который стартовал 26 февраля в белорусских Раубичах. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Украинец финишировал третьим в новой дисциплине - суперспринте. От золота его отделили считанные миллиметры. На финише Дмитрий проиграл белорусу Сергею Бочарникову лишь 0,5 секунды. Второе место занял чех Адам Вацлавик.

Пидручный стал трехкратным призером чемпионатов Европы. Ранее биатлонист брал золото в смешанной эстафете в Риднау-2018 и становился вторым в эстафете в Отепяя-2015.


Источник: РБК Украина



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