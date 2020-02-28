Межзвездная ракета Илона Маска взорвалась ВИДЕО

Межзвездная ракета Илона Маска взорвалась. Катастрофа произошла во время испытаний

SN1, опытный образец ракеты Starship, которую компания Илона Маска SpaceX разрабатывает для межзвездных перелетов, взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика, Техас. Как сообщает GeekWire, взрыв произошел во время криогенных испытаний корпуса ракеты, которые проводились с инертным жидким азотом.

Ни NASA, ни SpaceX пока не прокомментировали произошедшее. Неизвестно также, есть ли пострадавшие в результате катастрофы. Отмечается впрочем, что это только начальная стадия испытаний, для которых такого рода ЧП - нормальная ситуация.



Ранее, напомним, первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 также упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.

Недавно Илон Маск написал в Twitter, что в ближайшие десять лет SpaceX планирует построить тысячу космических кораблей Starship. С их помощью он планирует осуществить колонизацию Марса. "Вести" разбирались, зачем осваивать Красную планету, какие риски ждут будущих жителей Марса, как будут добывать там воду и кислород и смогут ли люди вернуться на Землю.

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