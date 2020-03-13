Познавательная лекция о коронавирусе от вирусолога мирового уровня

В рамках "Дней Дарвина" Сергей Нетёсов прочитал лекцию на злободневную тему о новом коронавирусе, который сегодня обсуждают все мировые СМИ. Хотите знать больше? Смотрите скорее наше видео. А если хотите знать о вирусах вообще всё, записывайтесь на наш онлайн-курс "Основы вирусологии" на Coursera https://www.coursera.org/learn/nsu-vi... Сергей Нетёсов - доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий Лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ