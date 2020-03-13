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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Познавательная лекция о коронавирусе от вирусолога мирового уровня

Категория: Новости / Аналитика

Познавательная лекция о коронавирусе от вирусолога мирового уровня

 

В рамках "Дней Дарвина" Сергей Нетёсов прочитал лекцию на злободневную тему о новом коронавирусе, который сегодня обсуждают все мировые СМИ. Хотите знать больше? Смотрите скорее наше видео. А если хотите знать о вирусах вообще всё, записывайтесь на наш онлайн-курс "Основы вирусологии" на Coursera https://www.coursera.org/learn/nsu-vi... Сергей Нетёсов - доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий Лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ



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