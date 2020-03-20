Вместо Евровидения проведут альтернативное шоу

Организаторы рассматривают возможность проведения развлекательного песенного шоу без элементов соревнования. Европейский вещательный союз может провести и альтернативное шоу вместо Евровидения. Об этом сообщается на eurovision.tv.

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение начали изучать возможность проведения альтернативной программы.

Подробности нового шоу пока не разглашаются, но оно не будет предусматривать соревнование участников. Если проект будет реализован, то с целью объединить и развлечь аудиторию Европы в период пандемии коронавируса.

Также сообщается, что организаторы Евровидения-2020 хотят отдать дань уважения участникам, которые должны были выступать на конкурсе. Кроме того, конкурсанты 2020 года смогут выступить в 2021 году, но с новыми песнями.

Ранее стало известно, что Евровидение-2020 отменили из-за COVID-19. Конкурс должен был состояться в Роттердаме с 12 по 16 мая. Также сообщалось, что представитель от Украины на международный конкурс группа Go_A выступит на Евровидении-2021.