Интервью с политическим философом Павлом Щелиным :
00:00 Удивлен удивлению. Позиция Запада по отношению к Украине.
2:40 Как было, так и будет
4:00 Вильнюс был на руку Путину? После, не означает в следствие.
5:30 Агрессивная дипломатия и выгорание новостей.
7:30 Украина-самурай. Языковой слом.
9:40 Пока идет война, шляхта и казачество БАНКУЮТ!
11:30 Модерн закончился на СССР. Деградация.
14:10 Казаки - антигосударственники. Дикое поле 21 века
16:30 Война за НОВОГО пана. Шерифы и индейцы.
18:00 Обязательства и контракты.
19:50 Биография Богуна, Сирко, Хмельницкого.
20:50 Сделка - с дьяволом?
21:50 США может закончить войну ЗАВТРА?
23:25 Политический спектакль с зерновой сделкой. Вечный торг Эрдогана
27:00 Статус-кво ТУПИКА.
31:50 Конопля вместо пшеницы.
37:20 Припарка от страдания.
38:20 Капитуляция смысла и наркотический сон
39:25 Цунами в 2024 году. Освобождение земель.
40:55 Образ будущего на ПОЛИГОНЕ. Демографическая катастрофа неизбежна.
42:25 Бегство - рациональный выбор 44:00 Смена исторической эпохи по АЛХИМИЧЕСКОЙ схеме.
46:15 Люди должны согласиться сами. Поэтому их жизнь НЕВЫНОСИМА
48:00 Маск и Цукерберг.
49:40 Две величайшие антиутопии. Оруэлл и Хаксли.
52:00 Новый дивный мир