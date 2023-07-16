Интервью с политическим философом Павлом Щелиным :

00:00 Удивлен удивлению. Позиция Запада по отношению к Украине.

2:40 Как было, так и будет

4:00 Вильнюс был на руку Путину? После, не означает в следствие.

5:30 Агрессивная дипломатия и выгорание новостей.

7:30 Украина-самурай. Языковой слом.

9:40 Пока идет война, шляхта и казачество БАНКУЮТ!

11:30 Модерн закончился на СССР. Деградация.

14:10 Казаки - антигосударственники. Дикое поле 21 века

16:30 Война за НОВОГО пана. Шерифы и индейцы.

18:00 Обязательства и контракты.

19:50 Биография Богуна, Сирко, Хмельницкого.

20:50 Сделка - с дьяволом?

21:50 США может закончить войну ЗАВТРА?

23:25 Политический спектакль с зерновой сделкой. Вечный торг Эрдогана

27:00 Статус-кво ТУПИКА.

31:50 Конопля вместо пшеницы.

37:20 Припарка от страдания.

38:20 Капитуляция смысла и наркотический сон

39:25 Цунами в 2024 году. Освобождение земель.

40:55 Образ будущего на ПОЛИГОНЕ. Демографическая катастрофа неизбежна.

42:25 Бегство - рациональный выбор 44:00 Смена исторической эпохи по АЛХИМИЧЕСКОЙ схеме.

46:15 Люди должны согласиться сами. Поэтому их жизнь НЕВЫНОСИМА

48:00 Маск и Цукерберг.

49:40 Две величайшие антиутопии. Оруэлл и Хаксли.

52:00 Новый дивный мир