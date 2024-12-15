Аукцион по продаже шести морских судов Украинского дунайского пароходства (УДП) не состоялся из-за отсутствия участников.

Об этом пишет профильное издание Ukrainian Shipping Magazine (USM) с ссылкой на сайт госзакупок.

УДП объявило об аукционе в начале декабря и выставило шесть кораблей одним лотом за 440 млн грн. В пароходстве объясняли, что держать морской флот экономически невыгодно.

Из шести сухогрузов лишь два ("Вилково" и "Измаил") отремонтированы и имеют все документы для начала работы. Остальные четыре - "Татарбунары", "Виана-ду-Каштелу", "Килия" и "Рени" - в нерабочем состоянии и много лет находятся в отстое.

"Покупатели, наверное, выжидают еще большего снижения цен. Мы вышли с предложением реализации морского флота еще полгода назад. Из-за бюрократической волокиты (не по вине предприятия) потеряли время, и клиентов, которые интересовались покупкой. Теперь имеем то, что имеем. То, что первый аукцион не прошел - не катастрофично. Первый аукцион - это сигнал рынку, что УДП действительно готово продавать. Ведь было много разговоров, что нам не разрешат продажу чисто по политическим причинам", - прокомментировали итоги аукциона в УГП изданию USM..

На вопрос, рассматривает ли предприятие вариант продажи судов по отдельности, а не единым лотом, в УДП ответили, что анализируют разные варианты.

"Государство должно получить справедливую цену за актив. Если пока нет предложений, подождем. Продавать ниже балансовой стоимости мы точно не собираемся", - подытожили в УДП..

ПрАО "Украинское Дунайское пароходство" решило продать шесть сухогрузных судов как непрофильных активов.