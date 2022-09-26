Ключевую роль в освобождении из плена пятерых британцев, которые воевали за Украину, сыграл российский бизнесмен Роман Абрамович. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Он сопровождал освобождённых пленных в самолёте на пути из России в Саудовскую Аравию, подарил им смартфоны iPhone и обсуждал с ними футбол.

Британцы не сразу узнали в сопровождающем их человеке Абрамовича.

“Вы похожи на Романа Абрамовича”, — сказал один из них.

“Потому что я это он, сэр”, — ответил Абрамович.

О том, что ключевую роль в освобождении сыграл именно Абрамович, заявил один из освобожденных пленных, 59-летний Джон Хардинг, попавший в плен в мае.

“Помощница Абрамовича, которая летела вместе с нами, сказала, что Роман сыграл ключевую роль в нашем возвращении. Довольно необычно думать, что он был причастен к этому, и я даже не смог бы сказать вам, кто он такой, посмотрев на него”, — сказал Хардинг.

“Он пользуется большим уважением у украинцев, а теперь и у нас — он чертовски много сделал для нас, и мы не могли отблагодарить его в достаточной мере. Он был хорошим парнем, очень милым парнем. Он легенда — мы очень любим его, и я так благодарен за его усилия”, — сказал британец.

Газета пишет, что “Абрамович и ранее играл роль посредника во время войны”, помогая организовать мирные переговоры в Стамбуле в марте.





источник