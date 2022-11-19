Как сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер МПК, соответствующее решение было принято на внеочередной Генеральной ассамблее МПК в Берлине в среду.
Также было отмечено, что в связи с приостановлением членства НПК России утрачивает все права членства в Международном паралимпийском комитете, с правом подачи апелляции. При этом если апелляция не будет удовлетворена, то "только Генеральная ассамблея может отменить приостановление членства".
Следующая Генеральная Ассамблея МПК предположительно состоится в 4 квартале 2023 года.
Ранее сообщалось, что украинские паралимпийцы призывали не допускать представителей России и белорусов к соревнованиям, поскольку "спортсмены и официальные представители стран-агрессоров откровенно и беззастенчиво поддерживают кровавые действия российского диктатора, убийства мирных людей и геноцид украинского народа".