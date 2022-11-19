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17-11-2022, 12:00

Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії

Категорія: Новини / Спорт

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Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство национального паралимпийского комитета (НПК) России в своей организации.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер МПК, соответствующее решение было принято на внеочередной Генеральной ассамблее МПК в Берлине в среду.

"На внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине члены МПК 64 голосами "за" (при 39 голосах "против" и 16 воздержавшихся) поддержали предложение о немедленном приостановлении членства НПК России в связи с ее неспособностью выполнять членские обязательства в соответствии с Уставом МПК" , – говорится в сообщении.

Также было отмечено, что в связи с приостановлением членства НПК России утрачивает все права членства в Международном паралимпийском комитете, с правом подачи апелляции. При этом если апелляция не будет удовлетворена, то "только Генеральная ассамблея может отменить приостановление членства".

Следующая Генеральная Ассамблея МПК предположительно состоится в 4 квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что украинские паралимпийцы призывали не допускать представителей России и белорусов к соревнованиям, поскольку "спортсмены и официальные представители стран-агрессоров откровенно и беззастенчиво поддерживают кровавые действия российского диктатора, убийства мирных людей и геноцид украинского народа".




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