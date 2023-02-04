3 февраля – 34 день 2023 года, до конца которого остается еще 331 день. В этот день в Польше начал работу парламент УНР. В Японии и в мире отчечают Новый год. А в православии это день Максима-утешителя.
Мы расскажем о важнейших событиях в истории, произошедших в этот день, и где сегодня профессиональный и государственный праздник. Какой сегодня праздник по православному, церковному календарю, какие обряды и приметы приходятся непосредственно на 3 февраля, кто из знаменитостей празднует день рождения и что произошло в этот день, читайте здесь.
Содержание:
- Праздники 3 февраля
- Именины 3 февраля – день ангела
- День в православии. Приметы и обряды 3 февраля
- В этот день родились
- События 3 февраля в истории
ПОЛЬСКИЙ ПАРЛАМЕНТ УНР
3 февраля 1921 года в Тарнове, Польша, состоялось первое торжественное открытие заседания Совета Республики – высшего законодательного органа УНР, украинского правительства в изгнании. Основанием для нового парламента стали соответствующие законы, которые Директория УНР приняла еще в конце 1920 года, перед большевистской волной.
В состав Совета Республики вошли 67 представителей профсоюзов, культурно-образовательных организаций и политических партий. Однако отправить в Польшу своих делегатов отказались Украинская партия социалистов-революционеров и Украинская народная партия. В новом парламенте были социалисты-самостийники, радикальные демократы, хлеборобы-демократы и народные республиканцы, Украинская народная партия, крестьянские социалисты, железнодорожники (да-да, и такая партия была при Петлюре). Еще в этом парламенте было шесть представителей от еврейской партии, один депутат представил немцев, а еще двое – поляков.
Председателем Совета Республики стал Иван Фещенко-Чоповский. Законопроекты, которые принимались Советом Республики, касались в основном вопросов государственных ассигнований. Только некоторые законы имели политический характер. Но и они перед парламентскими слушаниями должны были быть одобрены Советом Народных Министров. Кроме того, право "вето" мог использовать и председатель Директории.
За весь период существования Советом Республики было принято 65 законов. Законодательный орган экзильного государственного центра УНР просуществовал всего 220 дней и 5 августа 1921 г. был распущен.
В состав Совета Республики вошли 67 представителей профсоюзов, культурно-образовательных организаций и политических партий. Однако отправить в Польшу своих делегатов отказались Украинская партия социалистов-революционеров и Украинская народная партия. В новом парламенте были социалисты-самостийники, радикальные демократы, хлеборобы-демократы и народные республиканцы, Украинская народная партия, крестьянские социалисты, железнодорожники (да-да, и такая партия была при Петлюре). Еще в этом парламенте было шесть представителей от еврейской партии, один депутат представил немцев, а еще двое – поляков.
Председателем Совета Республики стал Иван Фещенко-Чоповский. Законопроекты, которые принимались Советом Республики, касались в основном вопросов государственных ассигнований. Только некоторые законы имели политический характер. Но и они перед парламентскими слушаниями должны были быть одобрены Советом Народных Министров. Кроме того, право "вето" мог использовать и председатель Директории.
За весь период существования Советом Республики было принято 65 законов. Законодательный орган экзильного государственного центра УНР просуществовал всего 220 дней и 5 августа 1921 г. был распущен.
Сецубун
Что празднуют в других странах 3 февраля:
- День Компартии Вьетнама
- День героев Мозамбика
- День четырех капелланов в США
Сегодня Православная церковь почитает память преподобного Максима Исповедника, родившегося в Константинополе около 580 года. Благородные родители дали ему отличное образование. Он состоял в числе советников при императоре Ираклии (610-641), но, видя, что император и его окружение разделяют ересь монофелитов (отвергающих в Иисусе Христе человеческую волю, чем уменьшая значение Его крестных страданий), Максим покинул двор императора и отправился в Хрисопольский монастырь, где принял монашество.
Позже святой стал настоятелем этого монастыря и прославился как строгий защитник православия, глубокомысленный богослов, главный оппонент монофелитов, успешно и умело доказывающий неправомерность еретических отступлений от христианского вероучения.
За выступления на публичных диспутах в пользу православия, за беседы и наставления, в результате которых многие люди отреклись от ереси, Максим подвергся гонениям. Его несколько раз отправляли в ссылку, а позже снова вызывали в Константинополь, но не в силах поколебать его религиозных убеждений преподобного Максима в 653 году арестовали, подвергли мучениям (ему отрезали язык и правую руку) и отправили на Кавказ в заточение, где он в 662 году скончался, заранее зная время своей смерти.
Приметы и традиции этого дня
Преподобного Максима считали помощником в бедах и утешителем в обидах, поэтому в день его памяти добрым словом вспоминали людей, когда-то пришедших на помощь. Святому молились о заступничестве сирот и вдов.
В этот день супруги во двор входили, держась за руки. Они подходили к деревьям и вместе стряхивали с них иней, приговаривая: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".
Люди, родившиеся 3 февраля, больше всего в жизни ценят семейный уют. Их камни лазурит и хризопраз.
- Ясная погода – к ранней весне.
- Ясная заря – к морозу.
- Если день погожий, то и весна пригожая будет.
- Холодный и сухой день – к жаркому августу.
- Если свет-месяц взойдет, затуманившись, из-за облака, то будет жито доброе в закромах. Если же небо безоблачное, то в следующем году в амбарах будет пусто.
Кто родился в этот день
- 1809 – Феликс Мендельсон-Бартольди, немецкий композитор.
- 1847 – Александер Грэм Белл, изобретатель телефона.
- 1872 – Иван Александрович Фомин, архитектор, автор здания Кабинета Министров в Киеве.
- 1906 – Валентина Токарская, советская актриса.
- 1941 – Эдуард Володарский, советский киносценарист, драматург и прозаик.
- 1951 - Александр Петрович Токарев выдающийся одесский скульптор, Народный художник Украины
- 1970 – Уорик Дэвис, британский актер-карлик.
- 1974 – Игорь Пелых, украинский телеведущий, журналист, продюсер.
- 1982 – Вера Брежнева, украинская певица, известная как солистка группы "ВИА Гра".
- 1966 – АМС Луна-9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.
- 1977 – Военный переворот в Эфиопии. Председатель Дерга Тэфэри Бенти был расстрелян вместе с шестью своими сторонниками во время заседания Дерга. К власти пришел подполковник Менгисту Хайле Мариам, лично расстреляв генерала Бенти и его сторонников на заседании Дерга из пулемета.
- 1968 – Пол Маккартни без участия "битлов" записал песню Lady Madonna.
- 1984 – В Лонг-Бич, Калифорния, родился первый ребенок, зачатый методом in vivo – искусственное оплодотворение женщины-донора с последующей имплантацией в организм матери.