Японский Новый год и дебюты Маккартни и Дилана - все о новом дне в календаре

3 февраля – 34 день 2023 года, до конца которого остается еще 331 день. В этот день в Польше начал работу парламент УНР. В Японии и в мире отчечают Новый год. А в православии это день Максима-утешителя.

Мы расскажем о важнейших событиях в истории, произошедших в этот день, и где сегодня профессиональный и государственный праздник. Какой сегодня праздник по православному, церковному календарю, какие обряды и приметы приходятся непосредственно на 3 февраля, кто из знаменитостей празднует день рождения и что произошло в этот день, читайте здесь.

Содержание:

ПОЛЬСКИЙ ПАРЛАМЕНТ УНР

3 февраля 1921 года в Тарнове, Польша, состоялось первое торжественное открытие заседания Совета Республики – высшего законодательного органа УНР, украинского правительства в изгнании. Основанием для нового парламента стали соответствующие законы, которые Директория УНР приняла еще в конце 1920 года, перед большевистской волной.

В состав Совета Республики вошли 67 представителей профсоюзов, культурно-образовательных организаций и политических партий. Однако отправить в Польшу своих делегатов отказались Украинская партия социалистов-революционеров и Украинская народная партия. В новом парламенте были социалисты-самостийники, радикальные демократы, хлеборобы-демократы и народные республиканцы, Украинская народная партия, крестьянские социалисты, железнодорожники (да-да, и такая партия была при Петлюре). Еще в этом парламенте было шесть представителей от еврейской партии, один депутат представил немцев, а еще двое – поляков.

Председателем Совета Республики стал Иван Фещенко-Чоповский. Законопроекты, которые принимались Советом Республики, касались в основном вопросов государственных ассигнований. Только некоторые законы имели политический характер. Но и они перед парламентскими слушаниями должны были быть одобрены Советом Народных Министров. Кроме того, право "вето" мог использовать и председатель Директории.

За весь период существования Советом Республики было принято 65 законов. Законодательный орган экзильного государственного центра УНР просуществовал всего 220 дней и 5 августа 1921 г. был распущен.

Сецубун

В состав Совета Республики вошли 67 представителей профсоюзов, культурно-образовательных организаций и политических партий. Однако отправить в Польшу своих делегатов отказались Украинская партия социалистов-революционеров и Украинская народная партия. В новом парламенте были социалисты-самостийники, радикальные демократы, хлеборобы-демократы и народные республиканцы, Украинская народная партия, крестьянские социалисты, железнодорожники (да-да, и такая партия была при Петлюре). Еще в этом парламенте было шесть представителей от еврейской партии, один депутат представил немцев, а еще двое – поляков.

Председателем Совета Республики стал Иван Фещенко-Чоповский. Законопроекты, которые принимались Советом Республики, касались в основном вопросов государственных ассигнований. Только некоторые законы имели политический характер. Но и они перед парламентскими слушаниями должны были быть одобрены Советом Народных Министров. Кроме того, право "вето" мог использовать и председатель Директории.

За весь период существования Советом Республики было принято 65 законов. Законодательный орган экзильного государственного центра УНР просуществовал всего 220 дней и 5 августа 1921 г. был распущен.

Сецубун

Что празднуют в других странах 3 февраля:

День Компартии Вьетнама

День героев Мозамбика

День четырех капелланов в США

Сегодня Православная церковь почитает память преподобного Максима Исповедника, родившегося в Константинополе около 580 года. Благородные родители дали ему отличное образование. Он состоял в числе советников при императоре Ираклии (610-641), но, видя, что император и его окружение разделяют ересь монофелитов (отвергающих в Иисусе Христе человеческую волю, чем уменьшая значение Его крестных страданий), Максим покинул двор императора и отправился в Хрисопольский монастырь, где принял монашество.

Позже святой стал настоятелем этого монастыря и прославился как строгий защитник православия, глубокомысленный богослов, главный оппонент монофелитов, успешно и умело доказывающий неправомерность еретических отступлений от христианского вероучения.

За выступления на публичных диспутах в пользу православия, за беседы и наставления, в результате которых многие люди отреклись от ереси, Максим подвергся гонениям. Его несколько раз отправляли в ссылку, а позже снова вызывали в Константинополь, но не в силах поколебать его религиозных убеждений преподобного Максима в 653 году арестовали, подвергли мучениям (ему отрезали язык и правую руку) и отправили на Кавказ в заточение, где он в 662 году скончался, заранее зная время своей смерти.

Приметы и традиции этого дня

Преподобного Максима считали помощником в бедах и утешителем в обидах, поэтому в день его памяти добрым словом вспоминали людей, когда-то пришедших на помощь. Святому молились о заступничестве сирот и вдов.

В этот день супруги во двор входили, держась за руки. Они подходили к деревьям и вместе стряхивали с них иней, приговаривая: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".

Люди, родившиеся 3 февраля, больше всего в жизни ценят семейный уют. Их камни лазурит и хризопраз.

Ясная погода – к ранней весне.

Ясная заря – к морозу.

Если день погожий, то и весна пригожая будет.

Холодный и сухой день – к жаркому августу.

Если свет-месяц взойдет, затуманившись, из-за облака, то будет жито доброе в закромах. Если же небо безоблачное, то в следующем году в амбарах будет пусто.

Кто родился в этот день

1809 – Феликс Мендельсон-Бартольди, немецкий композитор.

1847 – Александер Грэм Белл, изобретатель телефона.

1872 – Иван Александрович Фомин, архитектор, автор здания Кабинета Министров в Киеве.

1906 – Валентина Токарская, советская актриса.

1941 – Эдуард Володарский, советский киносценарист, драматург и прозаик.

1951 - Александр Петрович Токарев выдающийся одесский скульптор, Народный художник Украины



1970 – Уорик Дэвис, британский актер-карлик.

1974 – Игорь Пелых, украинский телеведущий, журналист, продюсер.

1982 – Вера Брежнева, украинская певица, известная как солистка группы "ВИА Гра".



1966 – АМС Луна-9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.

1977 – Военный переворот в Эфиопии. Председатель Дерга Тэфэри Бенти был расстрелян вместе с шестью своими сторонниками во время заседания Дерга. К власти пришел подполковник Менгисту Хайле Мариам, лично расстреляв генерала Бенти и его сторонников на заседании Дерга из пулемета.

1968 – Пол Маккартни без участия "битлов" записал песню Lady Madonna.

1984 – В Лонг-Бич, Калифорния, родился первый ребенок, зачатый методом in vivo – искусственное оплодотворение женщины-донора с последующей имплантацией в организм матери.

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