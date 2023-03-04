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2-03-2023, 10:00

У Кишиневі пройшла чергова багатотисячна акція протесту

Категорія: Новини / Видео

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В Кишиневе прошла очередная антиправительственная манифестация. тысячи людей вышли на улицы столицы с требованиями отставки президента Майи Санду, а также призывали правительство покрыть выросшие счета за электроэнергию и перестать "втягивать Молдавию в войну".

Протестная акция была организована недавно созданным "Движением за народ", которое поддерживают члены дружественной России молдавской партии Шор.

Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности назвала "попыткой дестабилизации ситуации в стране".


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