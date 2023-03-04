Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов США (FDA) отклонило заявку компании Neuralink миллиардера Илона Маска, в которой она просила разрешить ей начать клинические испытания по имплантации мозговых чипов на людях.

Как передает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что, по крайней мере, четыре раза с 2019 года Илон Маск предполагал, что его компания по производству медицинских приборов Neuralink в скором времени начнет испытания на людях революционного мозгового имплантата для лечения неизлечимых состояний, таких как паралич и слепота.

Однако компания, основанная в 2016 году, не обращалась за разрешением в FDA до начала 2022 года, а как стало известно недавно агентство отклонило заявку.

Объясняя решение об отказе для Neuralink, агентство выделило десятки проблем, которые компания должна решить перед тестированием на людях, что является важной вехой на пути к окончательному утверждению продукта.

Основные проблемы безопасности агентство видит в литиевой батарее устройства, а также в крошечных проводах чипа, которые могут мигрировать в другие области мозга.

Также открытым остается вопрос о том, можно ли и как можно безопасно удалить устройство, не повредив ткани мозга.

Три сотрудника Neuralink сказали Reuters, что скептически относятся к тому, что компания сможет быстро получить разрешение, несмотря на последние прогнозы Маска, что компания получит одобрение FDA для испытаний на людях уже этой весной.