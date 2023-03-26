Решение приняла историко-топонимическая комиссия горсовета, передает проект "Декомунізація. Україна".

Памятник Максиму Горькому установили в Одессе в 1972 году на территории парка имени Горького возле кинотеатра, который ранее назвался "Москва". Авторы памятника – скульптор А. Князик и архитектор В. Голод. Он принадлежит к числу объектов культурного наследия. Куда поместят памятник после сноса – пока неизвестно. Источник

