В Одессе демонтируют памятник советскому писателю Максиму Горькому.

Как передает УНИАН, об этом сообщает неправительственная организация "Декоммунизация. Украина" со ссылкой на письмо руководителя департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета Ивана Липтуги.

В нем говорится, что городская историко-топонимическая комиссия 16 марта приняла решение о демонтаже памятника Горькому, который расположен в одноименном парке.

"Принято коллегиальное решение об устранении памятника", - говорится в письме.

Куда именно будет перенесена скульптура, не сообщается, но уточняется, что ее демонтируют согласно законодательству Украины "О культурном наследии".

Памятник Горькому в Одессе

Максим Горький (настоящие имя и фамилия — Алексей Максимович Пешков) родился в 1868 году, умер в 1936-м. Российский, советский писатель, поэт, прозаик.

Горький был инициатором создания Союза писателей СССР и первым председателем правления этой организации.

В Одессе на границе Киевского и Малиновского районов (жилой массив Черемушки) расположен парк им. Горького, в котором во второй половине ХХ столетия был установлен монумент писателю. Скульптура – бронза, постамент – черный мрамор.