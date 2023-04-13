Высокопоставленные лица США пытаются успокоить "разочарованных и сбитых с толку" союзников от Европы до Ближнего Востока после утечек секретной информации американских спецслужб, сообщило издание Politico со ссылкой на источники, передает DW.

По сведениям издания, развеять возможные опасения по поводу утечки пытаются как сотрудники Госдепартамента США, так и представители разведки и Пентагона. Один из собеседников Politico уточнил, что представители "Пяти глаз" - разведывательного альянса США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании - запросили у Вашингтона проведение брифинга по этой теме, "но пока не получили содержательного ответа".

Помимо "Пяти глаз", вопросы о причинах утечки задают США в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве, отмечает Politico. По состоянию на 10 апреля администрация президента Джо Байдена сообщала союзникам, что масштаб утечки по-прежнему не ясен, ведется расследование.

Документы о конфликте вокруг Украины

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что большинство выложенных в интернет документов касается конфликта в Украине, пишет Politico. Бывший аналитик американской разведки отметил, что сам способ утечки и ее содержание весьма необычны. "Я не могу припомнить, когда был такой объем утечки с таким количеством достоверной информации, которая была просто размещена в соцсетях", - сказал он.

В начале апреля в Twitter были опубликованы более 100 секретных документов американской разведки и Пентагона. Первой на это обратила внимание газета The New York Times. До этого более 50 файлов с грифом "секретно", посвященных украинскому конфликту, были обнаружены на малоизвестных геймерских сайтах, отмечала газета. Они утекли в сеть еще в начале марта. Официально в Вашингтоне не подтверждали подлинность документов, но источники CNN и Reuters заявляли о вероятной подлинности первой партии.

Среди попавших в интернет документов разведывательные материалы по Украине, Китаю, Ирану, Южной Кореи и Израилю, а также карты, слайды для брифингов и другие "слитые" материалы, предположительно относящиеся к периоду с середины февраля по начало марта. Минюст США уже начал расследование случившегося.