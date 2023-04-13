Американская разведка считает, что проблемы Украины с накоплением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее военные "значительно отстанут" от первоначальных целей Киева относительно ожидаемого контрнаступления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Washington Post со ссылкой на один из секретных военных документов США, которые попали в сеть.

Мрачная оценка с грифом "совершенно секретно", датированная началом февраля, предупреждает о значительных "недостатках в формировании и поддержке сил", а также о вероятности того, что такая операция приведет лишь к "скромным территориальным достижениям". Это заметный отход от публичных заявлений администрации Байдена о боеспособности украинской армии.

Документ, который ранее не разглашался, является одним из многих материалов о национальной безопасности США, обнаруженных на прошлой неделе в сети.

Документ, который прогнозирует лишь скромный успех в будущем контрнаступлении Украины, указывает на то, что стратегия Киева заключается в отвоевании территорий на востоке и продвижении на юг с целью разорвать сухопутный мост России в Крым. Мощные российские оборонительные укрепления в сочетании с "постоянными недостатками в подготовке и поставке боеприпасов со стороны Украины, вероятно, затруднят продвижение вперед и приведут к увеличению количества жертв во время наступления", говорится в документе.

Маркировка документа указывает на то, что информация была получена с помощью агентурной и радиотехнической разведки, вероятно, с применением секретных методов, используемых ЦРУ и Агентством национальной безопасности. Офис директора национальной разведки, который, как представляется, подготовил этот документ, отказался от комментариев, так же как и Совет национальной безопасности.

Помимо слитого в сеть документа, американские официальные лица заявили, что перспективы скромного результата весеннего наступления также подкреплены засекреченной оценкой Национального совета по разведке.

Эта оценка, с которой недавно ознакомили узкий круг лиц на Капитолийском холме, показала, что Украина вряд ли сможет отвоевать столько же территории, сколько Киев отвоевал прошлой осенью во время ошеломляющего прорыва на востоке и юге страны, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Через несколько недель после описанного в слитом документе периода американские чиновники провели переговоры с украинской стороной, чтобы убедиться, что амбиции Киева по наступлению соответствуют его возможностям, сообщили американские чиновники на условиях анонимности.

Обмен мнениями на высшем уровне состоялся в середине марта во время телефонного разговора между генералом Марком А. Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов, Джейком Салливаном, советником президента по национальной безопасности, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

По словам американских чиновников, все стороны вышли из этих разговоров с ощущением, что Украина начинает понимать ограничения того, чего она может достичь в наступлении, и готовится в соответствии с этим. Хотя разрыв сухопутного моста вряд ли произойдет, сказали собеседники, Соединенные Штаты надеются, что постепенные успехи могут по крайней мере поставить под угрозу свободное движение российской техники и личного состава в коридоре, который был спасительным для сил вторжения.

Как сообщалось, Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Ранее министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.