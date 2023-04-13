Обновление: по данным Washington Post, за массовой утечкой стоит молодой человек, работающий на одной из военных баз. На протяжении года он делился секретными оборонными документами с группой из 20 подростков-геймеров на сервере Discord.

В Белом доме считают, что генсек ООН охотно идёт на поводу у Кремля – об этом говорится в предполагаемых секретных докладах Пентагона, попавших в соцсети и на игровые форумы, подлинность которых сейчас устанавливается.

Последние файлы из утечки пересказывают частные беседы между Антониу Гутерришем и его заместителем, в том числе о продлении т.н. Черноморской зерновой инициативы. Представители американской администрации якобы отмечают "излишнюю благосклонность" главы ООН к России и его усилия по "улучшению экспортных возможностей Москвы".

В публикации также утверждается, что подход генсека, который допускает подключение к сделке лиц и компаний, находящихся под санкциями, "подрывает более широкие усилия по привлечению России к ответственности за её действия в Украине".

О содержании документа стало известно в среду, незадолго после того, как Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли будет существовать после 18 мая.

BBC приводит реакцию одного из неназванных источников в ООН, по мнению которого, организация делала

"всё возможное, чтобы снизить мировые цены на продовольствие" и "смягчить последствия войны" для самых бедных.

Среди других файлов, которые начали всплывать в интернете с начала марта, – фронтовые карты, оценки потерь сторон в боях за Бахмут, календарь поставок военной техники ВСУ, а также информация о присутствии западного спецназа в Украине или вероятных попытках ЧВК "Вагнер" заполучить турецкое оружие.

Вот что думают об утечке на улицах Киева:

– Я надеюсь, что наши американские партнёры поймут и увидят ошибки, которые были допущены. С точки зрения того, что было изложено, что было опубликовано в СМИ, есть определённые тревожные моменты. Что касается настроя, то ничего не меняется: нам нужно отвоёвывать свои земли.

– Я доверяю Джо Байдену, он опытный человек, он любит Украину. Я уверена, что ситуация будет только улучшаться.

Пентагон и Минюст США расследуют возможную утечку, при этом в американском военном ведомстве подчёркивают, что публикации могут угрожать национальной безопасности и подпитывать фейки.