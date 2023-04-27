ЕС и Япония выступили против предложения США запретить странам "Группы семи" (G7) весь экспорт в Россию в рамках переговоров накануне саммита лидеров государств.
Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Financial Times.
К встрече в Хиросиме в следующем месяце готовят заявление лидеров G7, которое содержит обещание заменить нынешний режим секторальных санкций против России на полный запрет экспорта с несколькими исключениями. Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось издание Financial Times.
Полный запрет экспорта будет включать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.
По словам двух чиновников, такое предложение выдвинули США на фоне разочарования действующей санкционной системой, которая пронизана лазейками, позволяющими России продолжать импортировать западные технологии.
"С нашей точки зрения, это просто невозможно", – сказал один из чиновников, говоривший на условиях анонимности.
ЕС с февраля 2022 года согласовал 10 пакетов санкций против России, но только после недель споров между странами-членами. Некоторые из них добились исключений и льгот для своих отраслей, угрожая наложить вето на ограничения.
По словам чиновников, замена действующего санкционного режима на полный запрет экспорта с исключениями может привести к возобновлению горячих дебатов и потенциальному ослаблению нынешних мер.
Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать разговоры с партнерами по G7, но заявил, что США "продолжат искать пути привлечения России к ответственности".
Борьба с уклонением от санкций и их обходом третьими странами является основной целью США, Великобритании, ЕС и других союзников, которые усиливают давление на такие государства, как Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии, увеличившие объемы торговли с Россией после введения западных санкций.
Лидеры G7 соберутся в Хиросиме 19 мая на трехдневный саммит, который будет посвящен последствиям войны России против Украины, экономической безопасности, зеленым инвестициям и Индо-Тихоокеанскому региону.
Между тем, по данным СМИ, Европейский Союз намерен предложить запрет на транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций, который сейчас готовят в Брюсселе.