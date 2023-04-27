26 квітня весь світ згадує жертв найруйнівнішої техногенної катастрофи XX століття. 37 років тому сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Понад 30 працівників Чорнобильської АЕС та пожежників загинули невдовзі після аварії від променевої хвороби, спричиненої великим опроміненням. А за останні 30 років тисячі людей страждають від хвороб, спричинених радіацією. І довгостроковий вплив катастрофи на здоров'я населення досі не з'ясований. Актив Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України та її Голова Юрій Работін вшанували пам'ять загиблих внаслідок Чорнобильської катастрофи.