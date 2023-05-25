Группа африканских стран предлагает Украине начать мирные переговоры с Россией без выполнения условия о полном выводе российских войск с украинской территории. Как передает УНИАН, об этом пишет Reuters.

Данную мирную инициативу Киеву хотят предложить сразу шесть африканских лидеров, выступающих единым дипломатическим фронтом. Инициативу возглавляет президент Сенегала Маки Салл. Саму идею начать переговоры без предварительных условий озвучил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Кроме того, инициативу поддержали президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Замбии - Хакаинде Хичилема, Республики Конго - Денис Сассу-Нгессо и Уганды - Йовери Мусевени.

"Во-первых, это обеспечит прекращение боевых действий. Во-вторых, это основа для становления прочного мира", — заявил пресс-секретарь президента Южной Африки Винсент Магвенья, комментируя африканскую мирную инициативу.

Как пишет Reuters, основным инициатором данной миротворческой миссии является фонд Brazzaville Foundation, обеспокоенный продовольственным кризисом в Африке, который был вызван последствиями российско-украинской войны.

Как ожидается, миротворческая миссия от имени этих шести стран посетит Украину и Россию в начале июня. Однако Киев уже дал понять, что такими предложениями войну не остановить.

"Мой президент очень четко дал понять… (не будет) никаких переговоров между Украиной и Россией, если русские не покинут нашу территорию в пределах ее международно признанных границ", — заявила посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова, отметив, что Киев все равно готов принять делегатов и поговорить с ними.

Мирные инициативы для Украины

Несмотря на предупреждения Украины о том, что с Россией невозможно ни о чем договориться, пока она не потерпит поражение, в мире находятся политики, считающие необходимым начать переговоры уже сейчас – когда страна-агрессор даже не думает выходить с украинских территорий.

К примеру, на немедленных переговорах неоднократно настаивал президент Бразилии Лула да Силва. После этого у него сорвались запланированные встречи с Зеленским и Байденом, что, вероятно, произошло не случайно, и явно задело чувства Лулы.