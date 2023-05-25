Целью событий в Белгородской области является вызвать хаос, демотивировать врага и отвлечь определенные силы ВС РФ, считают западные журналисты.
Трансграничная операция в Белгородской области России несет признаки очередной дерзкой операции ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщает издание The Times.
Как отмечает издание, люди, зашедшие на территорию России, были одеты в украинский камуфляж, имели оружие стандартов НАТО и передвигались на американских "Хаммерах". Также журналисты не считают совпадением обращения главы украинской военной разведки Кирилла Буданова к российским воинам, чтобы они сдавались в плен.
Журналисты предположили, что целью событий в приграничной с Украиной Белгородской области РФ является — вызвать хаос и панику среди населения, демотивировать и одновременно отвлечь врага и заставить его тратить ресурсы.
Напомним, что Минобороны РФ сообщило об уничтожении 70 "диверсантов" и 8 единиц их техники в Белгородской области. В то же время, бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили, что у них нет потерь и техника вся на месте, намекнув, что МО РФ устроило постановку.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы не будут участвовать в боях в Белгородской области из-за того, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал ему не совать нос в эти дела.