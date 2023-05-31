В США Netflix вводит дополнительную плату размером в 8 долларов для абонентов, которые делятся паролем от стримингового сервиса с друзьями, не живущими с ними под одной крышей - сообщает euronews.com

Стремясь привлечь больше подписчиков и противостоять замедлению роста, компания Netflix раскрыла свои давно обещанные планы по пресечению широко распространенного в США обмена паролями учетных записей. Теперь стриминг-платформа ограничит просмотр своих программ в США только лицами, проживающими в одном доме.

Однако подписчики стандартных или премиум-планов Netflix, стоимость которых составляет от 15,50 до 20 долларов в месяц, смогут разрешить использовать пароль еще одному человеку, проживающему вне их семьи, за дополнительные 8 долларов в месяц.

Хотя конкретные способы проверки подлинности личности или учетных записей абонентов Netflix не разглашаются, компания заявляет, что все члены семьи американского клиента по-прежнему смогут смотреть сериалы и фильмы, независимо от их местонахождения.

Компания Netflix, насчитывающая около 70 миллионов американских пользователей, приняла решение ограничить обмен паролями после нескольких лет бесконтрольного использования этой практики, поскольку компания переживала быстрый рост числа подписчиков, и у нее не было стимула рисковать и расстраивать клиентов.

Почему только сейчас?

За это время примерно 100 миллионов человек по всему миру пользовались паролями, полученными от друзей и родственников, чтобы смотреть контент Netflix бесплатно.

Эти пароли они получали от 232,5 миллиона платящих подписчиков Netflix по всему миру, которые обеспечили большую часть дохода компании в размере 32 миллиардов долларов в прошлом году.

Однако недостаточный рост числа подписчиков Netflix за последний год, включая самые большие потери клиентов за последние десять лет, заставил компанию занять более жесткую позицию.

Репрессии в отношении обмена паролями начались в Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании, после аналогичных действий в Латинской Америке. Кроме того, до введения более строгих мер Netflix внедрил такие функции, как возможность переноса профилей, чтобы помочь пользователям сохранить историю просмотров даже после того, как они больше не смогут получать бесплатный доступ к сериалам.

Усилия Netflix по привлечению большего числа зрителей к платному доступу к своим программам совпадают с введением ежемесячного тарифного плана стоимостью 7 долларов, который впервые включает рекламу. С момента запуска опции с поддержкой рекламы Netflix приобрел еще 9 миллионов подписчиков по всему миру, хотя не все из них выбрали более дешевый тарифный план.

Наценка для зрителей вводится в то время, когда американцы сокращают свои расходы в связи с высокой инфляцией. В сочетании с растущей конкуренцией со стороны других потоковых сервисов это способствовало замедлению роста Netflix.

Что происходит в Великобритании?

Параллельно с усилиями в Америке Netflix начала борьбу с передачей паролей в Великобритании. Компания разослала письма почти четырем миллионам британских абонентов, которые, как выяснилось, передают свои пароли лицам, не принадлежащим к их семьям.

По оценкам исследовательской компании Digital-i, около четверти из 15 миллионов британских абонентов Netflix участвуют в обмене паролями. В своей корреспонденции Netflix напоминает тем, кто делится паролями, что их учетная запись предназначена только для них самих и тех, с кем они живут.

В электронном письме, направленном подписчикам, Netflix призвал их проверить устройства, подключенные к их учетной записи, и отключить все неавторизованные устройства. Кроме того, в письме предлагается сменить пароль для обеспечения дополнительной безопасности.