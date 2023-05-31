В сериалах стриминговых платформ появилась новая тенденция. На главные роли они стали приглашать актеров, чей “золотой век” в карьере пришелся на 70-е, 80-е и 90-е годы ХХ века.

Это объясняется как борьбой за зрителя, который вырос на фильмах той эпохи, так и попыткой повысить уровень производимого контента за счет звезд с мировым именем.

Впрочем, как раз к качеству контента есть вопросы – оказывается, что искушенный зритель XXI века не приходит в восторг от фирменной улыбки Сталлоне и каменного лица Железного Арни.

Как Форд выиграл войну у Сталлоне и Шварценеггера

Исследование Netflix свидетельствует, что их основная аудитория, как и большинства стримингов, – это люди в возрасте от 18 до 34 лет. На них приходится более 60 процентов клиентов. Более возрастная аудитория едва ли дотягивает до 20 процентов.

Это определяет и контент, который снимают стриминговые гиганты. Например, для Disney+ флагманскими проектами стали сериалы по киновселенным Marvel и Star Wars. Для Netflix это “Очень странные дела”.

Для тогочтобы переманить часть аудитории 40+ к себе, интернет-стриминги избрали следующую формулу: берем звезду из прошлого, помещаем ее в те же сюжетные обстоятельства, что и 30-40 лет назад. Но формула оказалась нерабочей.

Откусывать аудиторию, судя по всему, планируют от зрителей кабельного телеканала НВО, который является лидером по созданию суперпопулярных телесериалов, удовлетворяя спрос самой разной аудитории. В активе канала такие хиты, как “Прослушка”, “Клан Сопрано”, “Игра престолов”, “Одни из нас” и т. д. То есть те ленты, которые определяли современный облик телевидения начиная с конца 90-х. НВО, к слову, продолжает задавать тренды для стримингов.

Отдельно можно поставить Apple TV+, которая стимулирует пользователей своих гаджетов к пакетной подписке, включающей музыку и игры (Apple One). Поэтому для “яблочного” техногиганта это не столько соревнование за аудиторию, сколько имиджевая история.

Но вернемся к новым проектам с участием старых звезд. За последние полгода вышло несколько сериалов, в которых снялись такие звезды, как Харрисон Форд, Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Но с материалом повезло не каждому. Исполнителю ролей Индианы Джонса и Хана Соло из “Звездных войн” подфартило дважды: он снялся в “Терапии” для Apple TV+ и в приквеле “Йеллоустоуна” – “1923” для Paramount Network. Обе работы оказались удачными. А в 2024 году он появится еще и в компании супергероев – в “Капитане Америка: Новый мировой порядок” в роли Таддеуса “Громовержца” Росса.

А вот Железному Арни и Слаю не повезло. Только-только вышел сериал FUBAR с Арнольдом Шварценеггером, снятый по заказу Netflix. А несколькими месяцами ранее появились “Король Талсы” с Сильвестром Сталлоне на Paramount+.

Боевик со Сталлоне критики разнесли в пух и прах, хотя первая серия набрала рекордное количество зрителей в первый день – 3,7 миллиона. Это больше, чем “Дом драконов”. Однако после этого производители прекратили хвастаться статистикой, поскольку количество зрителей неизменно уменьшалось от серии к серии. Но, видимо, Paramount+ устроило и это, потому что есть решение продлить “Короля” на второй сезон.

У Шварца ситуация не намного лучше. Проблема Сталлоне и Шварценеггера в том, что они не особо выдающиеся актеры. Это качки с красивыми крепкими телами и минимальным набором артистических приемов, чьи образы и фактуры нужно использовать в конкретных обстоятельствах. Но после того как телом уже не особо похвастаешься, а в арсенале есть всего пару ухмылок и один многозначительный взгляд – на экране делать практически нечего.

Поэтому у Форда и есть преимущество. Он может играть и приключенческих героев, и глубокие драматические роли, как это было в “Свидетеле” и “Береге москитов”, за которые он был номинирован на “Оскар” и “Золотой глобус”.

Чем плох проект Железного Арни

Чувствуется, что авторы FUBAR попытались снять сериал, который понравится и младшей, и старшей аудитории. Для первой они придумали динамичное начало и довольно ярко показали со старта несколько гэгов со Шварцем, все-таки это не только боевик, но и комедия. Но после первых десяти минут сериал превращается в нечто устаревшее по картинке, с примитивными диалогами и слабыми предсказуемыми сюжетными поворотами.

Опять же, видно, что Шварценеггеру уже тяжеловато в его 75 даются боевые сцены. По сюжету он сотрудник ЦРУ, который выходит на пенсию. Но его уговаривают еще на одно дело. Ему придется вытаскивать из передряги свою собственную дочь, которая втайне от него тоже стала агентом ЦРУ. А потом, обнаружив взаимную неприязнь, им придется еще семь серий охотиться на колумбийского торговца оружием и атомной бомбой.

Этот сериал попеременно состоит из удачных и провальных сцен, из смешных и совсем глупых шуток. Например, хороша идея сделать засаду, положив на дорогу мертвую корову, и одному из агентов залезть в распоротое чрево. Или захватывающе смотрится эпизод, где с вертолета спустили шланг в цистерну, которая присоединена к скорому пассажирскому поезду. А вот сцены перестрелок, включая финальную, которая длится минут пятнадцать, повергают в уныние из-за отсутствия креативных решений. Если 30-40 лет назад шквал огня из всех стволов впечатлял, то теперь массированная стрельба, как в тире, не производит впечатления. Слишком много мы такого уже видели. Возможно, для тех, кто ностальгирует по фильмам того периода, этот сериал и зайдет. Но принципиально новую аудиторию он вряд ли подтянет.

Тем не менее авторы FUBAR рассчитывают на что-то большее и в конце сериала заложили явный крючок на второй сезон – у таких суперагентов, как герой Шварца и его дочери, врагов много.

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