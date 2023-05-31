В одесской Кирхе (Лютеранской Церкви Святого Павла) целых восемь дней с 11:00 до 22:00 будет работать Летняя ярмарка, одновременно с ее работой будет проходить множество интереснейших мероприятий. Ярмарка посвящена летним праздникам – Пятидесятницы - Святой Троицы и Дню защиты детей.

Одним из таких мероприятий был приезд к одесской Кирхе пожарно-спасательной машины, экипаж которой встретился с детьми. Одесские спасатели продемонстрировали работу пожарной машины. Познавательная акция для малышей - они увидели любимый спецтранспорт. Узнали, как он помогает бороться с огнем. Инструктор-спасатель надел кислородный баллон и защитную маску, продемонстрировал другие интересные приспособления, вызвавшие не меньший восторг у малышей. Настоящая пожарно-спасательная машина с забавным именем «Касатка» на час превратилась в большую яркую, сверкающую на солнце игрушку, на которую можно было взбираться по лестнице, посидеть в кабине и даже выпустить воду из пожарного гидранта!

Спасатели провели инструктаж по обращению со взрывоопасными предметами, показали на учебных муляжах, как они выглядят, и предупредили, что в случае обнаружения похожих предметов дети ни в коем случае не должны к ним подходить. Они должны немедленно сообщить взрослым, которые вызовут к опасному предмету спасателей. От имени Главного управления ГСЧС Одесской области детям подарили яркие красные шарики с символикой ГСЧС. Встреча со спасателями у одесской Кирхи никого не оставила равнодушным.



