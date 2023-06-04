Американский Сенат проголосовал за то, чтобы отправить на стол президента Джо Байдена компромиссный законопроект, продлевающий полномочия правительства по заимствованию средств до января 2025 года, предотвратив потенциальный дефолт на следующей неделе.

Как передает Голос Америки, законопроект, одобренный Палатой представителей в среду, был принят двухпартийным большинством: 63 «за» при 36 «против».

Одобрение произошло после того, как сенаторы пришли к соглашению о переходе непосредственно к заключительному голосованию.

Теперь документ будет направлен президенту Джо Байдену на подпись.

«Принимая законопроект, мы избежим дефолта. Америка может вздохнуть с облегчением», – объявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

«С самого начала стремление избежать дефолта было нашей путеводной звездой. Последствия дефолта были бы катастрофическими, – сказал он. – Несмотря на предшествующие взлеты, падения и перипетии, для нашей страны очень хорошо, что обе партии наконец-то объединились, чтобы избежать дефолта».

Министр финансов Джанет Йеллен ранее предупредила лидеров Конгресса, что у федерального правительства могут закончиться деньги 5 июня, и если Конгресс не повысит потолок госдолга к понедельнику, это может привести к экономической катастрофе.

Законопроект, согласованный президентом Байденом и спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти, отменяет часть финансирования Налоговой службы США, но сохраняет многие демократические приоритеты, принятые предыдущим составом Конгресса.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл назвал законопроект крупной победой республиканцев.

«Думаю, спикера Маккарти следует поздравить с тем, что он сохранил ряд приоритетов, – сказал он. – Мы перешли от расходования одной партией 2,7 триллиона долларов за два года к дискуссии о реальном сокращении правительственных расходов. Поэтому я думаю, что решение американского народа изменить состав Палаты представителей уже принесло пользу нашей стране».

Белый дом сообщил, что законопроект предусматривает выделение 886 миллиардов долларов на нужды обороны, что участники переговоров охарактеризовали как 3-процентное увеличение, и 637 миллиардов долларов на необоронные программы.

Он предусматривает повсеместное сокращение свободно распределяемых расходов на 1 процент, если к концу календарного года не будут приняты все 12 ежегодных законов о бюджетных ассигнованиях.