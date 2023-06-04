Скільки українців залишиться після війни і чи чекати між ними розкол? – Елла Лібанова

У 2023 році Україну очікує «катастрофічне падіння народжуваності» і, навряд чи, в повоєнний період українці захочуть масово народжуватимуть дітей. Такий прогноз в інтерв’ю «Українській правді» озвучила Елла Лібанова – директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи. 📍 Як повномасштабне російське вторгнення вплинуло на цінності українців та єдність їхніх родин? 📍 Чи зможе Україна повернути назад дітей і підлітків, які через війну опинились за кордоном? 📍 Чи змінила війна ставлення українців до своєї влади і ставлення влади до своїх виборців? Про усе журналістка «Української правди» Софія Середа запитала Еллу Лібанову. 00:00 Початок 00:48 Як змінились цінності українців за рік великої війни? 01:47 Як війна вплинула на єдність українських родин? 03:10 Чи відчувають окремі регіони України позитивні зміни від збільшення кількості переселенців? 04:34 Як війна вплинула на рівень безробіття та ринок праці в Україні? 07:26 Чи легко буде Україні повернути дітей і підлітків, які через війну опинились за кордоном? 10:47 Де українські родини возз’єднуватимуться після війни: в Україні чи за кордоном? 12:17 «У 2023 році Україну очікує катастрофічне падіння народжуваності» 18:25 Чи вдасться інтегрувати назад в українське суспільство людей з деокупованих територій? 20:40 Українці за кордоном: як Європа ставиться до них і чи впливають вони на Європу? 26:42 Чи загрожує українському суспільству розкол після війни? 28:19 Чи варто Україні інтегрувати в своє суспільство росіян, які тікають з РФ? 29:32 Чому росіяни не здатні на Майдан? 32:13 Чи загрожує Україні авторитаризм під час війни? 33:03 Чи змінила війна ставлення українців до влади і ставлення влади до українців? 34:09 Новітні технології і перепис населення 38:21 Скільки українців буде в Україні після війни? 38:47 Як виглядатиме українське суспільство після війни?