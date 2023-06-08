Речь идет о расширении "зернового соглашения" двумя элементами, необходимыми Украине.

Украинские власти могут рассмотреть возможность разблокирования аммиакопровода Тольятти-Одесса для транзита российского аммиака через территорию нашего государства при условии расширения продленного до 18 июля "зернового соглашения", пишет Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По данным агентства, речь идет о включении дополнительных портов для экспорта продовольственной продукции из Украины через Черное море и расширении списка товаров, которые будут идти по соответствующему "коридору".

"Мы говорим следующее – если оно (соглашение – ред.) включает аммиакопровод, то Украина должна получить определенные дополнительные элементы, которые будут служить нашим национальным интересам. Это расширение географии соглашения и перечня товаров", – сказал собеседник.

Он добавил, что в документе о продлении зерновой инициативы от 17 мая не идет речь об аммиакопроводе Тольятти-Одесса, поэтому для его использования Россией нужно будет заключить еще одно соглашение.

Источник в украинском правительстве не уточнил, какие именно товары Киев хочет дополнительно экспортировать через Черное море. Но, по информации Reuters, ранее официальные представители говорили о необходимости экспорта стали.

В агентстве напомнили, что РФ является крупным экспортером аммиака, поэтому требует возобновления поставок через Украину. До полномасштабного вторжения на нашу территорию Россия экспортировала 4,4 миллиона тонн аммиака в год. Тольятти-Одесса может перекачивать до 2,5 млн тонн ежегодно.

Организация Объединенных Наций поддержала возобновление работы аммиакопровода, поскольку хочет улучшить глобальную продовольственную безопасность.