Чиновники из администрации Байдена утверждают, что ВСУ в понедельник начали контрнаступление, однако подрыв Каховской ГЭС может его усложнить. Об этом сообщает WP со ссылкой на свои источники в Белом доме, передает УНИАН.

"Представители администрации Байдена считают, что наступление началось в понедельник с удара украинцев на юг по нескольким направлениям. Официальные лица США считают, что главная цель - перерезать сухопутный мост через юго-восток Украины, который соединяет Россию с ее оккупационными силами в Крыму", - говорится в статье.

Отмечается, что частью стратегии Украины является наступление по нескольким направлениям, чтобы иметь возможность перебрасывать силы между ними для поражения целей с максимальной эффективностью.

"Чиновники администрации были воодушевлены более высокими, чем ожидалось, успехами в понедельник, когда украинские подразделения прорвались через сильно заминированные районы и продвинулись на 5-10 километров на некоторых участках длинного фронта. Это породило надежду на то, что украинские силы смогут продолжить наступление на Мариуполь, Мелитополь и другие удерживаемые Россией места вдоль побережья, перерезав сухопутный мост".

В то же время отмечается, что подрыв Каховской дамбы во вторник может иметь негативные последствия в войне для обеих сторон. Украине теперь будет труднее продвигаться к югу от Днепра, но российским войскам также может быть сложнее маневрировать и защищать территории, которые они держат.

Ранее начало украинского контрнаступления подтвердил и CNN

Издание со ссылкой на свои источники в НАТО и США отмечало, что ВСУ провели несколько операций и проверок в юго-восточном районе Запорожья, между Херсоном и Запорожской атомной электростанцией, а также проводят операции к югу от Донецка на востоке Украины.

Сообщалось, что украинские силы в последние несколько дней начали проверять российские позиции с помощью артиллерийских ударов и наземных атак, чтобы найти уязвимые места для прорыва.

В то же время чиновники сообщили CNN, что разрушение дамбы на Каховской ГЭС может осложнить некоторые планы Украины.

По словам двух западных официальных лиц, разрушение дамбы теперь может затруднить переход украинских войск через реку Днепр и нападение на российские позиции там. А обрушение плотины уже создало серьезную гуманитарную проблему, которую украинскому правительству необходимо будет решить и направить ресурсы.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что ВСУ на некоторых направлениях перешли к наступлению, в частности, она сообщила об успехах на Бахмутском направлении.

О начале масштабного контрнаступления украинских войск ранее сообщало Минобороны РФ. В то же время, ни в Генштабе, ни в Офисе президента эту информацию не подтвердили.

6 июня оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. По оценкам аналитиков, они сделали это не только с целью помешать форсированию Днепра, а для срыва всего наступления, посредством создания масштабной гуманитарной катастрофы.