Верховный суд Нидерландов постановил вернуть историко-культурные ценности Украине.
Об этом говорится в решении суда, пишет NOS.
После 9 лет судебных баталий приняли окончательное решение по "скифскому золоту". Верховный суд подтвердил решение, принятое Апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года, и отклонил жалобу "крымских музеев". Объекты были переданы в музей Алларда Пирсона в Амстердаме во временное использование из четырех музеев Крыма в 2014 году. После оккупации Россией полуострова, возник спор, кому передавать культурные ценности: музеям в оккупированном Крыму или Украине. Суд в Амстердаме принял решение в пользу Украины, при этом музеи оккупированного Крыма пытались оспорить решение. В 2021 году суд постановил оставить решение в силе.
Представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что России не удалось манипуляциям присвоить ни территорию, ни культуру Украины: