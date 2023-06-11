Верховный суд Нидерландов постановил вернуть историко-культурные ценности Украине.

Об этом говорится в решении суда, пишет NOS.

После 9 лет судебных баталий приняли окончательное решение по "скифскому золоту". Верховный суд подтвердил решение, принятое Апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года, и отклонил жалобу "крымских музеев". Объекты были переданы в музей Алларда Пирсона в Амстердаме во временное использование из четырех музеев Крыма в 2014 году. После оккупации Россией полуострова, возник спор, кому передавать культурные ценности: музеям в оккупированном Крыму или Украине. Суд в Амстердаме принял решение в пользу Украины, при этом музеи оккупированного Крыма пытались оспорить решение. В 2021 году суд постановил оставить решение в силе.

"Решение Верховного Суда поставило точку в этом споре. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украины, а не крымским музеям", – говорится в решении Верховного суда Нидерландов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак приветствовал решение нидерландского суда: "Триумф справедливости будет и по другим делам, касающимся преступлений России. Мы вернем все, что принадлежит нашей нации".

Представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что России не удалось манипуляциям присвоить ни территорию, ни культуру Украины:

"Довольно символично на самом деле, ведь речь не только о возвращении скифского золота в Украину, но и о том, что Россия - захватчик, пытающийся пропагандистскими манипуляциями присваивать себе не только территорию, но и культуру. Однако мир все отчетливее видит правду".

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