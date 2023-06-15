Министр обороны Алексей Резников считает, что страны НАТО не должны медлить с решением о вступлении Украины в Альянс. Об этом глава Минобороны заявил в интервью "Голосу Америки", передает Фокус.
По его словам, Киев ожидает, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в следующем месяце, будет внесена ясность о полноценном членстве Украины. Все потому что, Украина защищает от российской агрессии не только себя, но и всю Европу.
Теперь, как продолжил далее глава Минобороны, "вся страна ждет ясности", когда Украина сможет стать полноправным членом оборонительного союза и все стремления направлены на то, чтобы внедрить стандарты Альянса для Сил безопасности и обороны.
Напомним, 14 июня сообщалось, что Украине вместо членства в НАТО предлагают заверения в безопасности. По данным журналистов, речь не идет о том, чтобы 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне распространялась бы и на Украину.