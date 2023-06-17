С начала года Гостаможслужба зафиксировала 653 случая исчезновения гуманитарных грузов военного назначения.
Как сообщила пресс-служба ведомства, таможенники отмечают значительный рост случаев нарушений законодательства, связанных с перемещением гуманитарных грузов, передает УНИАН.
Отмечается, что созданный механизм контроля за поступлением в воинские части товаров гуманитарной помощи позволил провести проверку более 5 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес около 100 воинских частей.
В результате за 5 месяцев Гостаможслужба составила 115 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений были товары, ввезенные на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, и направлено в правоохранительные органы 159 сообщений о противоправном деянии, содержащем признаки преступления.
Перевозка гуманитарной помощи
В январе Кабинет министров упростил ввоз ряда товаров гуманитарной помощи. В перечне такой гуманитарной помощи-беспилотные летательные аппараты, их части гражданского назначения и двойного использования от доноров, а также каски и бронежилеты.