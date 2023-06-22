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20-06-2023, 12:00

У відборі на Євро-2024 Україна насилу вирвала три очки у Мальти

Категорія: Новини / Спорт

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Пенальти уверенно реализовал Виктор Цыганков

Сборная Украины одержала тяжелую победу в матче отбора на Евро-2024 против Мальты.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. В начале второго тайма сборная Украины получила шанс забить гол, за игру рукой судья назначил пенальти в ворота Мальты. Однако капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко не смог реализовать 11-метровый удар, пробив в перекладину. 

На 72-й минуте матча судья поставил второй пенальти в ворота Мальты. В этот раз 11-метровый удар уверенно реализовал Виктор Цыганков.


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