Сборная Украины одержала тяжелую победу в матче отбора на Евро-2024 против Мальты.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. В начале второго тайма сборная Украины получила шанс забить гол, за игру рукой судья назначил пенальти в ворота Мальты. Однако капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко не смог реализовать 11-метровый удар, пробив в перекладину.

На 72-й минуте матча судья поставил второй пенальти в ворота Мальты. В этот раз 11-метровый удар уверенно реализовал Виктор Цыганков.





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