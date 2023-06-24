Если в США поддержка украинской обороны ослабнет, нынешнее контрнаступление может определить, где будет пролегать новая граница.

Все войны имеют политическое измерение, а российская война против Украины – больше, чем любая другая. Как лидер международной коалиции, поддерживающей Киев, президент Джо Байден должен сохранить внутреннюю поддержку американской финансовой помощи, поддерживая при этом единство коалиции.

«Факты свидетельствуют о том, что с последней задачей он справляется лучше, чем с первой. Так, с союзниками периодически возникали разногласия по видам вооружений, которые должна получить Украина, и темпам их предоставления. Байден четко дал понять, что хочет сделать все возможное, чтобы помочь Украине, не спровоцировав при этом более широкую войну», – пишет в статье для Wall Street Journal научный сотрудник Института Брукингса Уильям Галстон.

Поскольку граница между максимальными усилиями и опасным перегибом достаточно нечеткая, президент США действовал порой более осторожно, чем хотели бы другие страны, особенно в Восточной Европе. Но он зашел достаточно далеко, чтобы приглушить недовольство коалиции, одновременно помогая Украине получить мощный наступательный потенциал и удивительно эффективную противовоздушную оборону.

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С началом долгожданного контрнаступления Украины вопрос о том, что будет дальше, переместился в центр дискуссий внутри коалиции. Официально союзники обязались помогать Украине «столько, сколько потребуется». Но главный вопрос сейчас: «Сколько потребуется, чтобы сделать что»? Для президента Владимира Зеленского ответ очевиден: столько, сколько потребуется для вывода российских войск с украинской территории.

«Для НАТО, я подозреваю, ответ другой: столько времени, сколько потребуется украинским войскам, чтобы вернуть как можно больше территории, причем результат нынешнего контрнаступления будет определять возможный периметр. Проще говоря, я считаю, что 2023 станет решающим для войны. А к концу года поддержка прекращения огня как прелюдии к переговорам станет слишком сильной, чтобы ей можно было противиться, даже если некоторые восточноевропейские союзники сомневаются в мудрости этого курса. Мне трудно поверить, что коалиция готова поддерживать нынешний уровень усилий в окопной войне, которая продолжалась так же долго, как и Первая мировая война», – пишет Галстон.

По его мнению, эта суровая реальность станет «горькой таблеткой» для большинства украинцев, которые по понятным причинам стремятся освободить каждый квадратный километр своей территории. Зеленский поощряет свой народ верить в то, что эта цель не только верна, но и возможна. Он не сможет убедить украинцев согласиться на меньшее, если его страна не получит обязательных временных гарантий безопасности на надежном пути к ускоренному членству в НАТО.

Хорошая новость заключается в том, что НАТО приближается к достижению согласия относительно такого пакета безопасности перед ежегодным саммитом, который пройдет в следующем месяце. Хотя последние сигналы были неоднозначными, президент Байден может быть открыт к предложению Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина может присоединиться к НАТО после войны без прохождения длительных и сложных подготовительных шагов, обычно требуемых от претендентов на вступление. Франция, Германия и многие восточноевропейские страны также намекают на то, что они открыты для такого плана. В его рамках можно было бы выработать гарантии безопасности, которые Украине понадобятся перед вступлением в НАТО.

«Но зачем Украине соглашаться на договоренности, которые, вероятно, будут означать окончательную потерю значительной части ее территории? Ответ заключается во внутренней политике США», – говорится в статье.

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Галстон напоминает, что в начале войны поддержка Украины в США была четко двухпартийной. Теперь это уже не так. В то время как демократы продолжают поддерживать текущие уровни помощи, доля республиканцев, считающих, что Америка делает слишком много, неуклонно растет: с 9% в марте 2022 года до 44% сегодня, о чем свидетельствуют данные Pew. Недавно спикер Палаты представителей Кевин МакКарти отверг план лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера меньшинства Митча МакКоннелла. Этот план предусматривал оказание дополнительной помощи Украине вне обычного процесса ассигнований, в котором соглашение о потолке госдолга США налагает ограничения на оборонные расходы.

«Помощь Киеву может быть сокращена уже в конце сентября», – пишет Галстон.

Зеленский также должен учесть возможность того, что Дональд Трамп, которого не назовешь другом Украины, вернется в Овальный кабинет после выборов в ноябре 2024 года. Трамп пообещал закончить войну в течение 24 часов после вступления в должность. Принимая во внимание преувеличение, есть все основания полагать, что он быстро изменит нынешнюю политику, ослабив способность Украины противостоять российской агрессии.

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«Если Зеленский не готов поставить будущее своей страны на карту из-за прихотей американских избирателей, ему следует серьезно задуматься над тем, чтобы заключить наилучшее соглашение, которое он может получить от своих союзников, пока их поддержка остается сильной», – говорится в статье.

Шарль де Голль когда-то мечтал о Европе, простирающейся «от Атлантики до Урала», и на мгновение после распада Советского Союза эта мечта казалась возможной. Теперь ясно, что Европа должна заканчиваться на границе Украины с Россией. Ради мира во всем мире Запад должен установить эту границу и защищать ее от грядущей агрессии со стороны страны, которая никогда не будет европейской.

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