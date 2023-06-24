Привет друзья с вами Сан Саныч и вы на канале взрослый разговор. Сегодня 23 июня 2023 года и мы традиционно вещаем вам из Одессы мы это я Сан Саныч и Александр Валерьевич, который традиционно двумя руками держит камеру. Поздоровайся со зрителями, Здрасте всем Привет! Отлично мы находимся на новом рынке сегодня пятница, а значит мы для вас сделаем обзор мы узнаем цены на мясо на свинину на говядину будем узнавать цены на баранину. Вы очень много просили найдем для вас баранину. Птица, колбасы, копчение, молочко, мед, овощи и фрукты в общем все, что найдем, узнаем свежие цены. Видео будет очень-очень крутое, поэтому сразу жду от вас жирный прежирный Лайк, если вы до сих пор еще не подписались на Youtube канал «Взрослый разговор», то сделайте это прямо сейчас, под видео есть кнопочка подписаться нажимайте на неё, рядом с ней нажимаете на колокольчик и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале.