В среду сборная Украины завоевала еще две золотые медали и вплотную приблизилась к лидеру медального зачета команде Италии, опередив сборную Испании. Впереди еще четыре дня соревнований, в течение которых определится сильнейшая спортивная нация Старого Света.

Чемпионами сегодняшнего дня Европейских игр в составе сборной Украины стали трио в стрельбе из пневматического пистолета и дуэт в прыжках в воду.

Первая олимпийская лицензия в боксе

Седьмой день соревновательной программы Европейских игр мы решили посвятить Малопольскому воеводству. Ведь официальное название нынешних соревнований недаром звучит как Европейские игры – 2023 Краков – Малопольска. В самом Кракове проходят соревнования по меньшему количеству видов спорта, нежели в городах Малопольского воеводства. Изначально мы отправлялись в Закопане, на прыжки с трамплина и знаменитое местное озеро. Известный в Европе горнолыжный курорт также знаменит своим трамплином, где ежегодно проходит этап Кубка мира, а также был чемпионат мира по прыжкам с трамплина. К тому же в самой Польше явно присутствует культ этого вида спорта, благодаря лидерам мирового рейтинга и многократным победителям самых престижных турниров Адаму Малышу и Камилу Стоху.

По дороге в Закопане мы обнаружили, что буквально через полчаса начинается четвертьфинальный бой боксерского турнира с участием нашего прославленного Александра Хижняка, многократного чемпиона мира, Европы и вице-чемпиона Олимпиады Токио-2020. Проигрыш в финале Олимпиады сопернику из Бразилии, собственно, и заставил Хижняка задержаться в любительском боксе еще на один олимпийский цикл. Естественно, мы решили свернуть с намеченного пути и остановиться в местечке Новы-Тарг, где и проходит турнир боксеров. К тому же этот город оказался прямо на пути из Кракова в Закопане. Приехали мы буквально за 10 минут до начала боя и увидели весь напряженный поединок нашего спортсмена с соперником из Ирландии. Поединок был действительно почти равным и крайне напряженным. Благо Хижняк постоянно был в атаке, а в середине третьего раунда арбитр отсчитал нокдаун ирландцу.

В итоге Хижняк выиграл бой, вышел в полуфинал и завоевал первую для сборной Украины лицензию в боксе на олимпийский турнир Париж-2024.

После боя спортсмен, выигравший в своей весовой категории предыдущий боксерский турнир Европейских игр Минск-2019, отказался от комментариев, сказав, что будет разговаривать с прессой только после победы в финале, а вот тренеры нашей команды не стали скрываться от журналистов.

На вопрос, почему все украинские боксеры, кроме Хижняка, выбыли из борьбы на Европейских играх до стадии полуфинала, главный тренер мужской сборной Дмитрий Сосновский отметил: “Прежде всего – тут безобразное судейство. Если к рефери на ринге претензии минимальные, то работа боковых арбитров вызывает массу нареканий. С одной стороны, есть ряд арбитров, откровенно не профессионально работающих. Таких людей в принципе нельзя подпускать к работе на больших турнирах. Есть и опытные арбитры, которые просто тебя душат. Возьмем, например, бой чемпиона мира Юрия Захареева. Чемпион мира явно не проиграл свой бой, он был сильнее оппонента, но судьи посчитали в пользу соперника. Также происходило и с другими нашими атлетами. К сожалению, ряд наших спортсменов просто засудили. Это обидно, но с этим приходится считаться”.

Так или иначе, в стадию полуфинала из всех представителей сборной Украины – и мужской, и женской – вышел один Александр Хижняк. Для повторения результата Минска-2019, победы в Евроиграх, ему осталось выиграть два боя. Хотя уже сегодня он бурно радовался своей победе. Причиной радости, конечно же, стала олимпийская лицензия спортсмена в Париж-2024.

Ажиотаж вокруг прыжков с трамплина

Покинув маленький, но очень уютный городок Новы-Тарг, увидеть который удалось только из окна арендованной машины, мы устремились в горы. Один из самых известных в Восточной Европе горнолыжных курортов Закопане манил нас летними прыжками на лыжах, когда спортсмены прыгают не на снежный покров, а лыжи приземляются на специально подготовленную искусственную траву, предварительно обильно политую водой для лучшего скольжения лыж. И здесь мы наконец почувствовали себя на “празднике жизни”. Если в самом Кракове, в предыдущие дни Игр, ажиотаж у болельщиков вызвали только церемония открытия и соревнования по баскетболу 3Х3 и регби (к примеру, шикарная “Таурон Арена”, отданная в дни Евроигр на откуп фехтовальщикам, была заполнена чуть ли не только спортсменами – единицы посторонних “настоящих” зрителей), а такая же картина была и на боксерском турнире в Новы-Тарг, то в Закопане был настоящий ажиотаж. И тому есть причина.

В Польше очень любят прыжки с трамплина, и все благодаря успехам местных спортсменов – одним из ведущих прыгунов мира Адаму Малышу и Камилу Стоху. На трибуне стадиона, плотно усеянной болельщиками, мы даже увидели отдельную группу фан-клуба Камила Стоха.

Впрочем, и украинцам есть чем гордиться в последнее время. Зимний сезон 2022/2023 подарил нам успехи Ивана Марусяка и других украинских летающих лыжников. Пока – локальные, но всегда с чего-то надо начинать. Ведь еще пару лет назад прыжки с трамплина в Украине, в буквальном смысле слова, находились на “нулевом” уровне. Тем не менее сейчас об украинцах говорят в мире прыжков с трамплина на самом высоком уровне.

Соревнования в Закопане завершились, едва успев начаться. Первую попытку не выполнили даже все заявленные спортсмены. В горах в Татрах, на границе Польши и Словакии, в среду был очень сильный ветер и температура воздуха опускалась до +10. Благо мы прихватили с собой из Кракова куртки. В итоге соревнования были перенесены на четверг, но впечатление и удовольствие, полученные от атмосферы соревнований, проводимых в Закопане, уже никто отобрать не мог.

Золото в стрельбе и прыжках в воду

На других спортивных объектах в среду украинские спортсмены продолжили исправно завоевывать золотые медали. Еще ни одного дня на Евроиграх не было, чтобы наши атлеты не завоевали золота. В среду эту приятную традицию поддержали спортсменки в пулевой стрельбе и мужской дуэт прыгунов в воду.

Елена Костевич, Анастасия Нимец и Юлия Коростылева выиграли соревнования в пулевой стрельбе в дисциплине “скоростной пистолет, командные соревнования, дистанция 25 метров”. Для Костевич это вторая медаль Европейских игр, но в Минске-2019 она завоевала бронзу, а сейчас впервые стала чемпионкой Игр. Таким образом, 4-кратная чемпионка Европы, 2-кратная чемпионка мира и чемпионка Олимпийских игр Афины-2004 впервые выиграла Евроигры. Кроме золота Афин на ее счету еще три бронзовые награды Игр. В Париже-2024 на нее особенная надежда.

Нимец и Коростылева гораздо менее титулованные спортсменки. Все свои титулы они выигрывали на уровне Европы. Но Игры в Париже могут круто изменить их карьеру.

Выиграли в среду и Олег Колодий с Даниилом Коноваловым, первенствовавшие в дисциплине “синхронный трамплин”. И если Колодий выигрывал медали чемпионата мира, то Колодий пока побеждал только на континентальном уровне.

В борьбе за лидерство

По итогам семи соревновательных дней у сборной Украины 19 золотых медалей, а также 10 серебряных и 7 бронзовых – 36 наград. Наша команда уступает в общей таблице только команде Италии: 21-21-26 (68), но уже опережает сборную Испании: 19-12-14 (44).

Ближайшие четыре дня решат судьбу медального зачета Евроигр.

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