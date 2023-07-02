Полиция Полтавской области подтвердила информацию уполномоченного ВРУ по правам человека о том, что в частном приюте с громким названием "Дом Милосердия" насильно "удерживали 12 обессиленных и голодных людей".

Об этом Vesti.ua стало известно из собственных источников.

Правоохранители рассказали, что частный приют работал без соответствующих разрешений в поселке Трояны. Руководителем учреждения оказалась председатель общественной организации "Всеукраинское движение "Дом Милосердия", которая юридически зарегистрирована в Полтаве.

"Женщина содержала в жилом доме, в котором находится две комнаты, 12 человек, четверо из них лица с инвалидностью, без документов и в антисанитарии. На поддержку дома милосердия женщина просила деньги у благотворительных фондов, которые присваивала себе", - рассказали нам правоохранители.

Также в полиции добавили, что упомянутая общественная организация не зарегистрирована в реестре предоставлятелей социальных услуг и не имеет права предоставления социальной услуги "Уход стационарный". В свою очередь омбудсмен Лубинец показал фото (выше) того самого "Дома Милосердия".

рассказал омбудсмен. "В доме полная антисанитария, грязная посуда. В комнате площадью всго 15 кв.м. проживает 5 женщин. Кровати - вплотную друг к другу, возле каждой судна. Окна без оконных стекол, воздух затхлый. На территории усадьбы - летняя кухня, которая в аварийном состоянии, наклоненная, внутри грязная посуда, хозяйственный инвентарь. Во дворе - вонь. Состояние жителей заведения неопрятное, они обессилены и нуждаются в лечении. При личном общении люди попросили хлеба и воды. Они сообщили, что их документы, банковские карточки и телефоны, которые у них забрали, находятся у администрации заведения", -омбудсмен.



