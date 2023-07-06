Сразу четыре страны подали в Международный суд ООН в Гааге иск против Ирана, требуя, чтобы власти страны принесли извинения и выплатили компенсации за сбитый в 2020 году по ошибке украинский пассажирский самолет, передает Би-Би-Си.
Великобритания, Канада, Украина и Швеция подали в Международный суд совместный иск с требованием признать, что 8 января 2020 года Иран незаконно сбил самолет Boeing 737 Международных авиалинии Украины, в результате чего погибли все 176 пассажиров и девять членов экипажа.
Эти четыре страны, граждане которых преимущественно находились на борту сбитого самолета, хотят, чтобы суд заставил Тегеран принести официальные и публичные извинения и выплатить родственникам погибших полную компенсацию за причиненный физический и моральный ущерб, а также вернуть вещи, принадлежавшие погибшим.
«Сегодняшний иск отражает наше непоколебимое желание добиться прозрачности и справедливости для семей погибших», — говорится в официальном совместном заявлении истцов, по словам которых подать в Международный суд их побудило грубое нарушение Ираном многостороннего договора 1971 года о предотвращении угроз для гражданской авиации и предыдущий отказ Тегерана явиться в арбитражный суд для урегулирования спора.
Самолет Boeing 737-800, выполнявший регулярный рейс PS752 из Тегерана в Киев, был сбит Корпусом стражей исламской революции (КСИР) вскоре после взлета. По нему было выпущено две ракеты класса «земля-воздух».
Иранские власти в течении трех дней отрицали свою причастность к происшествию, после чего все же признали, что на фоне напряженных отношений с Вашингтоном произошла трагическая ошибка — пассажирский самолет приняли за американскую крылатую ракету.
Тегеран сослался тогда на неправильно отрегулированный радар, ошибку наводчика и приговорил командира части ПВО, которая сбила самолет, к 13 годам заключения.
На это Канада заявила, что в отчете иранских властей «не было даже попытки ответить на вопрос, что же произошло на самом деле», а Украина и вовсе предположила, что действия Тегерана были намеренными.
Теперь страны, подавшие иск в Международный суд, утверждают, что Иран сначала не принял должных мер для предотвращения незаконных и преднамеренных действий, а потом не смог или не захотел провести справедливое и прозрачное разбирательство в соответствии с международным законодательством.
Более того, в новом иске содержится утверждение, что Иран сознательно утаил или уничтожил часть улик, пытался возложить вину на другие страны и личный состав КСИР низового уровня, угрожал и запугивал членов семей жертв катастрофы, добивавшихся справедливости, и не раскрыл всех подробностей катастрофы экспертам Международной организации гражданской авиации (ICAO).