Сразу четыре страны подали в Международный суд ООН в Гааге иск против Ирана, требуя, чтобы власти страны принесли извинения и выплатили компенсации за сбитый в 2020 году по ошибке украинский пассажирский самолет, передает Би-Би-Си.

Великобритания, Канада, Украина и Швеция подали в Международный суд совместный иск с требованием признать, что 8 января 2020 года Иран незаконно сбил самолет Boeing 737 Международных авиалинии Украины, в результате чего погибли все 176 пассажиров и девять членов экипажа.

Эти четыре страны, граждане которых преимущественно находились на борту сбитого самолета, хотят, чтобы суд заставил Тегеран принести официальные и публичные извинения и выплатить родственникам погибших полную компенсацию за причиненный физический и моральный ущерб, а также вернуть вещи, принадлежавшие погибшим.

«Сегодняшний иск отражает наше непоколебимое желание добиться прозрачности и справедливости для семей погибших», — говорится в официальном совместном заявлении истцов, по словам которых подать в Международный суд их побудило грубое нарушение Ираном многостороннего договора 1971 года о предотвращении угроз для гражданской авиации и предыдущий отказ Тегерана явиться в арбитражный суд для урегулирования спора.

Самолет Boeing 737-800, выполнявший регулярный рейс PS752 из Тегерана в Киев, был сбит Корпусом стражей исламской революции (КСИР) вскоре после взлета. По нему было выпущено две ракеты класса «земля-воздух».

Самолет был сбит вскоре после взлета из аэропорта Тегерана

Иранские власти в течении трех дней отрицали свою причастность к происшествию, после чего все же признали, что на фоне напряженных отношений с Вашингтоном произошла трагическая ошибка — пассажирский самолет приняли за американскую крылатую ракету.

Тегеран сослался тогда на неправильно отрегулированный радар, ошибку наводчика и приговорил командира части ПВО, которая сбила самолет, к 13 годам заключения.

На это Канада заявила, что в отчете иранских властей «не было даже попытки ответить на вопрос, что же произошло на самом деле», а Украина и вовсе предположила, что действия Тегерана были намеренными.

Теперь страны, подавшие иск в Международный суд, утверждают, что Иран сначала не принял должных мер для предотвращения незаконных и преднамеренных действий, а потом не смог или не захотел провести справедливое и прозрачное разбирательство в соответствии с международным законодательством.