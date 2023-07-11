Турция направит протоколы о членстве Швеции на рассмотрение парламента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился подержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с турецким лидером, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

В своем Twitter Столтенберг сообщил, что Эрдоган "согласился направить протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО в парламент как можно быстрее и обеспечить его ратификацию". В свою очередь турецкое госагентство Anadolu сообщает , что Турция направит протоколы о членстве Швеции в НАТО на рассмотрение парламента и "будет тесно сотрудничать для их утверждения".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать турецкому парламенту протокол о присоединении Швеции к НАТО. Ранее Турция тормозила вступление Швеции, поскольку Стокгольм приютил курдских боевиков и разрешал сожжение у себя Корана.

Что предшествовало

Турция заблокировала заявление Швеции на вступление в НАТО, которое подал Стокгольм еще в мае 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину. Анкара обвиняла Швецию в недостаточной борьбе с терроризмом. Президент Реджеп Эрдоган призвал Стокгольм выдать людей, которых он считает террористами, включая курдов и других, кто поддержал попытку государственного переворота против него в 2016 году.

Швеция приняла новый закон о борьбе с терроризмом и начала экстрадицию сторонников Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. Однако это не смогло убедить Турцию. Отношения между странами ухудшали на фоне акций в Стокгольме, во время которых сжигали Коран – священную книгу мусульман.

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